La mia vita spericolata

di Pupo

Avevo dieci anni quando, con un carretto a cuscinetti da me costruito, passai sotto un camion. Mi salvai per miracolo. Nel luglio del 1974 poi, durante il mio breve viaggio di nozze a Rimini, ebbi una congestione mentre facevo il bagno al largo. Anche lì niente, mi salvai in extremis attaccandomi alla punta del pattino. Cinque anni dopo, stessa scena a causa di una birra ghiacciata ma, anche quella volta, evidentemente, non era arrivato il momento. Non parliamo poi di tutte le volte che ho fatto sesso senza protezione e quelle che non ho rispettato nessuna indicazione alimentare e sanitaria.

Noi, ragazzi degli anni ’60, vivevamo così. Avevamo meno regole. Eravamo più fatalisti. È anche per questo che per noi accettare l’arroganza, le imposizioni e le ipocrisie di quest’era, non è per niente facile.