La maratona dei rapper per la Romagna

di Enrico Agnessi

IMOLA (Bologna)

Settantadue giorni fa, il paddock 2 dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari era invaso dall’acqua. I tir della Formula 1, arrivati a Imola per un Gran premio poi cancellato, incredibilmente sommersi da quel fiume Santerno che scorre proprio accanto al circuito tempio dei motori e della musica rock. In quello stesso posto domani, dopo che questo territorio ha pagato un dazio inferiore in termini di vite umane e danni materiali subiti rispetto al resto della Romagna, i protagonisti italiani della musica rap e trap saliranno sul palco per un grande evento di beneficenza a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione.

Imola summer sound per la Romagna nasce dalla volontà di Sfera Ebbasta, Luchè e Shiva, che avevano programmato un concerto a Imola lo scorso 7 luglio ma hanno cambiato i loro piani dopo l’emergenza maltempo, di riunire amici e colleghi in un’unica imperdibile giornata che metta la musica al servizio del prossimo. Il ricavato dalle vendite dei biglietti verrà infatti devoluto alla Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna.

Il concertone mainstream ha spiccato le ali direzione Campovolo lo scorso mese di giugno, senza concedere a Imola nemmeno quella replica inizialmente prevista il 5 agosto. E così toccherà ai protagonisti della scena urban italiana dare il buon esempio. Allestito un palco 20 metri per 14 con una lunga passerella che porterà gli artisti direttamente tra il pubblico. Uno show spettacolare, soprattutto durante il gran finale griffato Sfera Ebbasta, tra fumo, fiamme e gonfiabili. Dodici i bilici arrivati nei giorni scorsi sull’asfalto dell’Enzo e Dino Ferrari. Attesi oltre diecimila spettatori.

I cancelli apriranno alle 16. A partire dalle 17.30 si alterneranno sul palco tutti gli artisti che hanno scelto di partecipare gratuitamente all’evento e di destinare l’incasso netto della manifestazione (tolte cioè le spese per l’organizzazione di un evento al quale lavorano oltre 250 persone) in beneficenza. Previste sette ore di musica dal vivo. Prima di Sfera (atteso sul palco alle 23), si esibiranno Shiva (21.15) e Luchè (22.05). Nel corso della giornata, protagonisti saranno anche Geolier e Massimo Pericolo. E prima ancora Axell, Digital Astro, Finesse, Tony Boy, Big Mama, Sethu ed Ele A.

I biglietti sono disponibili su Ticket Master, TicketOne, Ciao Ticket, Viva Ticket e Boxer. Le tipologie: posto unico 48,30 euro; pit 69 euro; terrazza 230 euro incluso accesso a una postazione sopraelevata nelle vicinanze del palco e quattro drink omaggio. Radio Ufficiale Radio 105. Il concerto è prodotto e organizzato da Trident Music, in collaborazione con Studio’s, Regione Emilia Romagna, Comune di Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Media partner QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!.

"Sono felice di essere coinvolto e di poter dare il mio contributo all’organizzazione di questo concerto che rappresenta il primo evento benefico che coinvolge il mondo della musica trap e hip hop", sono le parole di Maurizio Salvadori, numero uno di Trident Music.

"È emozionante sapere che la scena urban italiana si riunirà sullo stesso palco per dar vita ad un evento unico, per una causa così importante – ha dichiarato invece Sfera Ebbasta –. Siamo vicini alle famiglie alluvionate, e siamo felici di poter restituire con la nostra musica il supporto che abbiamo sempre ricevuto in Romagna".