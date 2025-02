Unghie, la manicure Old Money: l'ultima tendenza dell’inverno 2025

Nel mondo del beauty l’estetica Old Money è una delle tendenze più popolari dell’inverno 2025 e riporta in auge il fascino senza tempo dei dettagli retrò. Si vede nelle acconciature, con il ritorno del caschetto voluminoso, e si evidenzia soprattutto sulle unghie, dove la manicure si fa essenziale, sofisticata, all’insegna di un’eleganza raffinata. Tra le icone che rappresentano meglio questo stile figurano Grace Kelly, con la sua raffinatezza innata e il suo approccio impeccabile alla bellezza, e Carolyn Bessette-Kennedy, celebre per il suo minimalismo discreto, fatto di dettagli curati e mai ostentati. Due modelli di bellezza che non hanno avuto bisogno di eccessi per essere riconoscibile.

Eleganza naturale

Ispirata ai principi del cosiddetto lusso discreto, la manicure Old Money predilige tonalità delicate che esaltano la bellezza naturale delle unghie senza stravolgerne l’aspetto. La palette cromatica, dunque, spazia attraverso toni neutri e nude, con sfumature lattiginose, beige o rosate che si adattano a qualsiasi look senza mai risultare eccessive. Anche le varianti semi-trasparenti possono creare un effetto delicato e naturale. Un finish glossy leggero può aggiungere brillantezza senza risultare artificiale, mentre quello opaco, se dosato con attenzione, dà un tocco vellutato.

Passaggi chiave

Una manicure Old Money non si limita alla scelta del colore. La cura delle unghie e delle mani è essenziale per garantire un risultato elegante e naturale. Il primo passo consiste nell’idratazione delle cuticole, da mantenere morbide con l’uso regolare di oli nutrienti, come quelli a base di jojoba o mandorla. Uno smalto rinforzante trasparente può essere applicato come base coat per proteggere l’unghia e prevenire sfaldature. Per chi desidera prolungare la durata dello smalto, una finitura sottile di top coat aiuterà a sigillare il colore senza aggiungere eccessiva brillantezza. Infine, la forma dell’unghia deve seguire una linea naturale, preferendo unghie corte con bordi leggermente arrotondati o squadrati per un effetto autenticamente raffinato.

Altri consigli

La Micro French è una versione minimalista della classica French manicure: si presenta con una sottile linea bianca che delinea con precisione il bordo dell’unghia, meglio ancora se in una variante ton sur ton su base lattiginosa. In generale, se si vuole ottenere un effetto Old Money, sarebbe meglio evitare colori troppo accesi o decorazioni elaborate, che potrebbero snaturare l’essenza minimalista e sofisticata della tendenza. Per lo stesso motivo, non sono consigliate le unghie troppo lunghe o affilate. Sarebbero da evitare anche smalti con texture troppo pastose o lucidature eccessive che possono appesantire il look. Il risultato finale, invece, deve essere leggero e arioso.