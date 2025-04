La maledizione del Paradiso delle Signore: tre attori scomparsi in un mese sconvolgono la fiction Rai

Un’ombra inquietante si è posata su Il Paradiso delle Signore, la popolare fiction quotidiana di Rai1 che da anni tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani. Nel giro di un solo mese, tre attori del cast – Pietro Genuardi, Andrea Savorelli e Valentina Tomada – sono scomparsi improvvisamente, lasciando fan, colleghi e addetti ai lavori in uno stato di shock e incredulità.

Quello che sta accadendo intorno alla soap opera ha ormai assunto i contorni di una vera e propria “maledizione”, un fenomeno che richiama alla mente altre tragiche coincidenze nella storia dello spettacolo, come quelle legate a Glee o Poltergeist. Ma cosa sta succedendo dietro le quinte della serie ambientata nel grande magazzino milanese degli anni Sessanta?

Tre addii in trenta giorni

La serie di lutti ha avuto inizio il 14 marzo 2025, quando è stata annunciata la morte di Pietro Genuardi, 62 anni, volto storico del magazziniere Armando Ferraris, uno dei personaggi più amati della fiction. Genuardi, che aveva interpretato il ruolo sin dalle prime stagioni, è stato stroncato da una grave patologia del sangue dopo una battaglia silenziosa contro la malattia. La notizia ha colpito duramente il pubblico, che lo ricordava per la sua simpatia e il suo carisma, e ha scatenato un’ondata di cordoglio sui social, dove i fan hanno condiviso ricordi e scene memorabili del suo personaggio.

Non c’è stato nemmeno il tempo di metabolizzare questa perdita che, pochi giorni fa, un altro lutto ha scosso il cast. Andrea Savorelli, noto per aver dato vita a Pietro Conti nella soap, è morto in circostanze ancora poco chiare. L’annuncio è arrivato tramite i canali social della sorella, che ha comunicato la notizia senza specificare le cause del decesso, alimentando speculazioni e dolore tra i follower della serie. Savorelli, attore versatile e apprezzato, aveva lasciato il segno con la sua interpretazione intensa, e la sua scomparsa ha aggiunto un ulteriore strato di mistero a questa tragica sequenza.

Infine, ieri, 9 aprile 2025, è arrivata la notizia più recente e altrettanto devastante: Valentina Tomada, che aveva interpretato Palma Rizzo per una stagione, si è spenta dopo una lunga malattia. La sua lotta contro il male che l’aveva colpita era nota a pochi, e il suo addio ha chiuso un mese nero per Il Paradiso delle Signore, trasformando quello che era un semplice sospetto in un’ipotesi sempre più concreta: la fiction sembra perseguitata da una maledizione.

Una coincidenza sconcertante

Tre morti in così poco tempo all’interno dello stesso cast sono un evento raro, tanto da spingere molti a interrogarsi sulle probabilità statistiche di un fenomeno simile. Se in un primo momento i fan si sono limitati a esprimere dolore e solidarietà, con il passare dei giorni il dibattito si è spostato su toni più inquieti. Sui social, in particolare su X, si sono moltiplicati i post che parlano di una “maledizione del Paradiso delle Signore”. “Quante sono le probabilità che tre attori della stessa serie muoiano a breve distanza?”, si chiede un utente, mentre un altro scrive: “Sembra un copione degno di un film horror, ma sta accadendo davvero”.

Non è la prima volta che il mondo dello spettacolo si trova a fare i conti con coincidenze tanto tragiche. La serie americana Glee, ad esempio, fu colpita dalla morte di tre giovani attori – Cory Monteith, Mark Salling e Naya Rivera – in un arco di tempo relativamente breve, dando vita a teorie e speculazioni. Anche il franchise cinematografico Poltergeist è noto per la cosiddetta “maledizione”, con diversi membri del cast scomparsi prematuramente. Ma nel caso di Il Paradiso delle Signore, la rapidità con cui si sono susseguiti gli eventi ha amplificato l’effetto emotivo e mediatico.

Il dolore del cast e della produzione

I colleghi degli attori scomparsi hanno rotto il silenzio con messaggi strazianti. Alessandro Tersigni, interprete di Vittorio Conti, ha scritto su Instagram: “Non ci sono parole per descrivere questo dolore. Pietro, Andrea, Valentina: eravate parte della nostra famiglia”. Anche Gaia Bavaro, che nella serie dà vita a Gemma Zanatta, ha condiviso un pensiero: “Un mese che sembra un incubo. Vi porteremo sempre nel cuore”. La produzione, dal canto suo, ha rilasciato una nota ufficiale: “Siamo sconvolti da queste perdite. Il Paradiso delle Signore è più di una serie, è una comunità, e oggi piangiamo tre amici insostituibili”.

Le cause dei decessi, pur diverse – una malattia del sangue per Genuardi, una lunga patologia per Tomada e un caso ancora da chiarire per Savorelli – non sembrano avere un legame diretto con la fiction o con le condizioni di lavoro sul set. Eppure, la coincidenza temporale ha fatto sì che il pubblico iniziasse a vedere in questi eventi qualcosa di più grande, quasi soprannaturale.

L’impatto sui fan e sul futuro della serie

La reazione del pubblico è stata immediata e intensa. Il Paradiso delle Signore, che va in onda ogni pomeriggio su Rai1 con una media di 2 milioni di spettatori a episodio, è una delle poche fiction italiane capaci di creare un legame così forte con il suo audience. La perdita di tre volti noti ha scosso questa fedeltà, portando alcuni fan a chiedersi se valga la pena continuare a seguire una serie segnata da tanta tragedia. “Non riesco più a guardarlo senza pensare a loro”, scrive un utente su Facebook, mentre un altro aggiunge: “Spero che la Rai faccia qualcosa per onorarli”.

Per ora, non ci sono indicazioni su come la produzione intenda gestire queste assenze nella trama. Armando Ferraris, il personaggio di Genuardi, era già stato gradualmente allontanato dalla narrazione per motivi di salute dell’attore, mentre Pietro Conti e Palma Rizzo appartenevano a stagioni passate. Tuttavia, il peso emotivo di questi lutti potrebbe spingere gli sceneggiatori a dedicare un episodio commemorativo o a modificare alcune storyline per rendere omaggio ai colleghi scomparsi.

Una maledizione o una tragica fatalità?

Gli esperti di statistica potrebbero liquidare l’idea di una “maledizione” come un semplice bias cognitivo: la tendenza umana a cercare schemi anche dove non ce ne sono. Ma per i fan e per chi lavora nel mondo dello spettacolo, la razionalità fatica a prevalere sull’emozione. La vicinanza temporale di queste morti, unite alla popolarità della serie, ha creato un racconto che va oltre i fatti, trasformandosi in una narrazione quasi mitologica.

Resta il fatto che Il Paradiso delle Signore non sarà più lo stesso. La fiction, che ha sempre raccontato storie di riscatto, amore e sogni in un’Italia del passato, si trova ora a fare i conti con una realtà ben più cupa. Mentre il pubblico attende di sapere come la Rai gestirà questo momento difficile, una cosa è certa: i nomi di Pietro Genuardi, Andrea Savorelli e Valentina Tomada continueranno a vivere nei ricordi di chi li ha amati, sullo schermo e oltre.