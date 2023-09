La malattia di Céline Dion "Non c’è cura per la sua pena"

C’è poco da fare per alleviare la sua pena. A parlare è Claudette Dion, sorella maggiore di Céline Dion, che in un’intervista al magazine canadese Hello ha condiviso la sofferenza a cui va incontro quotidianamente la cantante a causa della sindrome della persona rigida. Si tratta di una rara neuropatia periferica che da quasi un anno costringe Céline a stare lontana dal palcoscenico a causa degli spasmi.

"È una malattia di cui si sa poco – ha spiegato Claudette–- gli spasmi sono impossibili da controllare. C’è poco da fare per aiutarla, per alleviare la sua pena. Possiamo solo incrociare le dita e sperare che la ricerca porti ad una cura per questa orribile malattia". Ha aggiunto che la sorella è una donna forte e sta facendo tutto il possibile per guarire.

Era stata la stessa artista l’anno scorso a mettere al corrente i fan della sua malattia.

In un video su Instagram, in cui non è riuscita a trattenere le lacrime, aveva prima annunciato la cancellazione delle future date del suo Courage World Tour, compresa una in Italia, al Lucca Summer Festival, poi aveva detto di aver un male raro.

Non aveva nascosto che il suo male le rende difficile utilizzare le corde vocali come di solito. Al momento tutti i concerti restano annullati fino ad aprile 2024.