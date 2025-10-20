La Luce! di un dialogo autentico: "Siamo noi, senza effetti speciali"

"La cosa più bella è essere sé stessi, senza bisogno di effetti speciali". Con queste parole, pronunciate sul palco del Salone dei Cinquecento da Carlo Conti intervistato da Agnese Pini direttrice di QN, La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce!, si potrebbe sintetizzare lo spirito del Festival Luce! 2025, che il 17 e 18 ottobre ha riempito Palazzo Vecchio di voci, storie e idee in occasione della quinta edizione. “Senza filtri“ è stato più di un titolo: un invito a guardarsi negli occhi, abbandonare sovrastrutture e tornare a un dialogo autentico. Due giorni di prospettive diverse per interrogarsi su come restare umani mentre tutto cambia.

Venerdì la mattinata è stata dedicata agli studenti delle scuole superiori, trasformando la Sala d’Arme in un laboratorio di partecipazione. Giovani e relatori si sono confrontati senza mediazioni, rispondendo al desiderio dei ragazzi di mostrarsi "senza dire bugie, con difetti e pregi". A colpire è stato Mattia Villardita, lo “Spider-Man in corsia“: "In questa mia attività ho a che fare con i bambini, che vogliono giocare anche nel dolore. Porto a casa tante storie. Gioco la carta dell’empatia, porgo una mano". Il campione paralimpico Daniele Cassioli ha invitato a superare i limiti dello sguardo: "La vita non è solo quello che vediamo. È quello che costruiamo insieme agli altri, passo dopo passo. Togliere i filtri vuol dire scegliere di esserci davvero". Emozionante anche il “panel“ con Max Proietti, Anna Vagli, Eva Claudia Cosentino e Cristina Irrera, che hanno esortato a "non permettere a nessuno di mettere limiti ai nostri sogni" e a muoversi con coscienza nel mondo online. Per Lil Jolie e Vale LP, l’educazione è "l’unico filtro che accettiamo" e la loro esperienza di cantautrici lo testimonia.

La seconda giornata, nel Salone dei Cinquecento, è stata aperta dalla sindaca Sara Funaro: "Firenze è la città della luce e del dialogo. Qui si può ricominciare dalle persone". Lo fa Giuseppe Bertuccio D’Angelo, con Progetto Happiness: "Togliere il filtro significa entrare nella storia degli altri, ascoltare, capire, cambiare prospettiva". La ministra Alessandra Locatelli ha sottolineato l’importanza di adottare uno sguardo inclusivo sulla disabilità: "Ciò che conta è eliminare le barriere, fisiche e mentali". I media hanno un ruolo cruciale: "Non esiste un giornalismo senza filtri – ha detto Enrico Mentana – ma dobbiamo distinguerlo dalle distorsioni, che servono a manipolare".

Tra i temi affrontati anche i femminicidi, con Alessandra Kustermann (Svs Donna Aiuta Donna): "La violenza sulle donne è un problema degli uomini. Bisogna ripristinare una cultura del rispetto, partendo dalla scuola dell’infanzia". Momento intenso l’intervento del Cardinale Pizzaballa, in collegamento da Gerusalemme: "È prematuro parlare di pace. Servono ponti, non muri". Spazio poi allo sport e alla cultura. Per Sofia Raffaeli e Tara Dragas "la ginnastica è verità: quando si sale in pedana non ci sono maschere, servono allenamento e forza di volontà". La scrittrice Teresa Ciabatti ha aggiunto: "Raccontarsi senza filtri è la sfida più grande della scrittura e della vita. La verità fa paura, ma è l’unica che ci rende liberi". Mentre per la cantautrice Clara "Senza filtri significa essere schietta, non avere paura di raccontare le crepe". In chiusura Giovanni Caccamo ha incantato con le sue parole e note di cambiamento: "La mia è gratitudine. Lavoro coi giovani, a cui servono defibrillatori di coscienze per tornare a sognare".

Due i riconoscimenti consegnati: il terzo Premio Luce! StartUp inclusiva, con le prime tre classificate Spazio 3R, Autnotout e Women Lead, e il primo Premio Luce! per il sociale, alla campagna Anas sulla prevenzione e sicurezza stradale. La forza di Luce! 2025 sta nell’aver trasformato un tema astratto in un racconto condiviso. Fatto di esperienze, linguaggi e generazioni differenti che si sono messi a confronto senza maschere né pregiudizi.