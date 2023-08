La lingua segreta della cantastorie Nannina, alla scoperta di un tesoro

Non è facile orientarsi nella giungla dell’editoria italiana, che vanta legioni di scrittori ma pochissimi lettori. Per fortuna però qualche libraio si è accorto di Nannina di Stefania Spanò, nobilitandolo con il bollino rosso che certifica i romanzi di qualità. Siamo infatti di fronte a un piccolo tesoro, che parte dalla letteratura per sconfinare nel mondo affascinante dell’antropologia culturale.

Ma andiamo con ordine, partendo anzitutto dalla protagonista: Nannina è una vecchina di Secondigliano, alle porte di Napoli, che ha alle spalle una vita di cunti, i racconti dei cortili capaci di spalancare le anime di un mondo sepolto e di salvare tante persone dalla noia e dalla solitudine. A raccontare la storia di questo personaggio fiabesco, ma allo stesso tempo tremendamente reale, è sua nipote Stephanie, che della vecchia cuntastroppole è la memoria più fresca e genuina. Le vite di entrambe s’intrecciano in nome di una tradizione che cammina sulla fune sottilissima di ricordi quotidiani ormai sopiti. E in fondo la pazzia di Nannina (tale appare agli occhi dei più giovani e di chi ha dimenticato) è l’unica medicina possibile.

Da qualche tempo è un fiorire di romanzieri che adoperano la lingua dei bambini, non poche volte al prezzo di plateali forzature. Spanò è di tutt’altra pasta: lavora con ago e filo per restituire l’anima di un mestiere, quello dei cantastorie, ma anche di un popolo e della sua lingua segreta. La forza del romanzo sta nella sua architettura linguistica, che mescola linguaggi e stili diversi senza disorientare chi legge, come pure nello spirito: un cunto de li cunti metropolitano, verrebbe da dire citando l’immortale capolavoro di Giambattista Basile, che restituisce spessore letterario alla memoria in bianco e nero di Nannina. E nel teatro a cielo aperto che l’autrice imbastisce con una scrittura poetica e potente risuona la bellezza senza tempo delle storie e delle parole, che attraversano epoche, costumi e generazioni senza invecchiare.

Giuseppe Di Matteo