La lingua che cambia: "Mesto e resiliente, da Dante al gergo tecnico: si parla di più l’italiano"

"Purtroppo nel 2024 ci stiamo portando parole che hanno contrassegnato negativamente l’anno passato e con cui dovremo fare ancora i conti". Il professor Paolo D’Achille, ordinario di Linguistica Italiana del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Roma Tre e presidente dell’Accademia della Crusca, a Firenze, delinea il prossimo l’orizzonte con alcuni vocaboli ancora presenti nella nostra vita.

Professor D’Achille, da cosa inizierebbe?

"Da femminicidio, una parola che sentiamo sempre più spesso e che troviamo isolatamente nel tardo Ottocento, quando per la prima volta si distingue fra l’uccisione di una donna da un uomo. Prima non esisteva ed entra in vigore, con casi isolati, con la letteratura giallista. Oggi ha assunto un significato con una componente sessista, che allora chiaramente non aveva".

Con cosa continuerebbe?

"Non si può dimenticare “guerra“. In origine era la parola latina bellum. Poi, sconfitto l’esercito romano, la guerra la facevano i germanici, ossia i barbari. E “guerra“ è legata al concetto di barbarie, fuori dalla civiltà dell’Impero Romano. Non che i romani fossero buoni, ma prevedevano una strategia, una conquista e poi l’annessione dei popoli portando una civiltà. Mentre la “guerra“ è dei germani e quindi azione di distruzione e basta".

Sentiamo sempre parlare di resilienza, ma cos’è davvero?

"La conosciamo soprattutto dal Pnrr. Negli ultimi anni è diventata di moda, mentre prima era usata soltanto dagli scienziati, perché significa non solo resistenza ma la capacità di trarre nuova linfa dalle difficoltà. A volte l’uso costante di un termine fa sembrare che sia nuovo, invece è semplicemente che acquisisce un significato più generico e meno tecnico, anche se nel Pnrr il senso originario ne è ancora lumeggiato.

Continueremo ad essere "social"?

"Diciamo intanto che è una sorta di abuso, perché viene dall’inglese social network, dove la parola importante è la seconda. E invece abbiamo finito per usare solo l’aggettivo “social“, per indicare un insieme di contatti informatici, di pagine, blog, reti sociali. Ecco, le reti sociali sono anche ben altro, con le quali intendiamo ormai sostegno, assistenza, aiuti di vario tipo".

In qualità di esperto dei rapporti fra lingua parlata e scritta, che evoluzione c’è stata al riguardo negli ultimi anni?

"Intanto dobbiamo dire che nonostante tutto c’è una crescita della diffusione dell’italiano in quanto tale, corretto o scorretto non importa, ma si parla molto di più che nel passato. E certamente c’è stata una mescolanza proprio perché in fondo la scrittura al computer o sugli smartphone è molto più vicina al parlato di quanto non fosse la lettera o la stessa posta elettronica di qualche anno fa. Abbiamo una comunicazione molto più rapida, implicita, sintetica".

Tutto ciò è un vantaggio?

"Il problema è che testi un po’ più diffusi e fruiti in questa dimensione spesso sono buttati giù senza una rilettura e quindi ci sono molto frequentemente errori di scrittura o di sintassi, che si stanno imponendo".

Ad esempio?

"Tipo la frase relativa che può non essere più vicina alla cosa da cui dipende, con quel “che“ non più accanto alla parola che sta davanti".

Ma il linguaggio si sta impoverendo o arricchendo?

"È difficile da dire, perché la lingua tende per alcuni aspetti a semplificarsi e per altri a complicarsi. Più che di povertà parlerei di una trasformazione. Per esempio ci sono molte parole che erano familiari alla mia generazione e che invece non lo sono più perché c’è un minor contatto con la letteratura".

Ce ne dica una.

"Una parola come mesto, per dire triste, forse molti giovani non la conoscono perché è dantesca. E del resto la Divina Commedia si legge meno".

L’uso delle emoticon, delle faccine, cosa sta causando?

"Le faccine ci riportano alla scrittura prima della nascita della scrittura stessa, agli ideogrammi, per rappresentare la cosa e non la lettera: il dito in su rimanda al gesto senza richiamare neanche al linguaggio verbale. Di per se può essere anche una velocità della comunicazione, vista con l’occhio e quindi immediata. E se si somma all’altra più elaborata va benissimo. Anche io ho cominciato a usarla in cose amichevoli, ma con l’uso delle “faccine“ c’è il rischio di perdere una parte del lessico. La faccina che sorride vuol dire soddisfatto, felice, gaio, ilare, gioioso, allegro? L’italiano aveva una ricchezza di sinonimi con tante sfumature che indubbiamente le faccine ci evitano di pensare".

Veniamo all’intelligenza artificiale...

"Questa più che una parola è una locuzione, una polirematica. Bisogna sfruttarla bene, non bisogna aver paura del progresso ma coglierne anche la pericolosità".

Lei ha studiato molto Pasolini, anche linguista. Quante sono state le sue intuizioni?

"Le cosiddette “profezie“ di Pasolini ci hanno preso quasi sempre. Basti ricordare che nel 1964 diceva che nel futuro il ruolo culturale non sarebbe stato più dei monasteri ma delle aziende. E io dico che aveva talmente ragione, tanto da non immaginare che anche le università sarebbero state trasformate in aziende. Si pensi alla gestione di tutto l’universo della cultura, che avviene ormai in maniera aziendalistica. E poi, quando parlava di lingua tecnologica sosteneva che un giorno probabilmente sarebbe stato l’inglese la lingua universale. E anche in questo aveva ragione. Non sarà l’inglese di Shakespeare o dei poeti e degli scrittori più recenti che si sta diffondendo, ma questo international english, molto più banalizzato e semplificato, serve a comunicare e forse spesso anche un po’ a non comunicare, a celare il senso vero delle cose. A volte gli anglismi hanno questa funzione di attenuare, di non far capire bene cosa indicano".