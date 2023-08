La libertà di sorprendere, firmato Pessoa

di Riccardo Jannello

L’arca che custodisce l’opera volutamente scomposta di Fernando Pessoa prometteva sorprese che stanno via via venendo alla luce: piccoli scritti, abbozzi, che permettono di entrare sempre di più in quella straordinaria e complessa personalità che albergava nel minuto corpo ma nell’immensa anima ("Tutto vale la pena se essa non è piccola", scriveva in Mar Portugues) del poeta nato a Lisbona del quale a quasi 88 anni dalla morte (30 novembre 1935 alla giovane età di 47) non conosciamo ancora tutta la produzione letteraria. In vita ha pubblicato solo due piccoli volumi (le poesie di Mensagem e il racconto in inglese The mad fiddler) e ha affidato il resto – ortonimo o eteronimo, cioè firmato da se stesso o da un centinaio di alias – a rivoluzionarie riviste che hanno avuto vita breve. E a fogli sparsi dattilografati o manoscritti fronte retro, spesso su temi differenti.

Rimandi e progetti di un’opera monumentale chiara solo nella testa di chi si descriveva così: "Non sono niente. Non sarò mai niente. Non posso voler essere niente. A parte questo, ho in me tutti i sogni del mondo". Frammenti che sfoceranno soprattutto ne Il libro dell’inquietudine, l’opera essenziale attribuita da Pessoa al “se stesso“ Bernardo Soares e che ogni studioso compone a modo suo, interpretando ciò che l’arca fornisce.

L’ultimo inedito in ordine di tempo è una poesia sulla libertà e sulla mancata concessione della stessa, quattro versi appena ma formidabili nella loro concretezza: "A ave canta livre onde está presa. O servo dorme e o sonho lhe é surpresa. Liberta-te, mas nega a liberdade. Poder e não querer, eis a grandeza". La quartina suona così: "L’uccello canta libero dov’è intrappolato. Il servo dorme e il sogno è una sorpresa. Liberati, ma nega la libertà. Potere e non volere, questa è grandezza". A scoprirla è stato Richard Zenith, 67 anni, studioso americano che dal 1987 vive in Portogallo ed è l’Indiana Jones di Pessoa; nel 2022 è stato finalista del Pulitzer con Pessoa. An experimental life, monumentale opera di più di mille pagine, al momento il più concreto contributo allo studio del poeta. L’inedito è stato pubblicato sull’ultimo numero della rivista letteraria annuale Lote.

Zenith l’ha trovato scoprendo anche una versione scritta a macchina di Novela Curta, racconto affidato alla penna di uno degli eteronimi più amati, Alvaro de Campos, apparso sul numero di agosto del 1929 di O Noticias Ilustrado, una delle riviste lanciate come macigni nello stagnante mondo culturale lisboeta dell’epoca. La poesia, vergata a mano sul retro del foglio, potrebbe quindi essere databile in quello stesso 1929 in cui Pessoa riallaccia anche la relazione epistolare con Ophelia Queiroz interrotta nove anni prima: che sia proprio lei – amata ma mai volontariamente posseduta – quell’uccellino che canta intrappolato?

Sulla forma della poesia Tomás Gorjão, redattore di Lote, è chiaro: "Si tratta di un “ruba’i“, che è un formato poetico proveniente dalla Persia. Si compone di una strofa di quattro versi, in cui il primo, il secondo e il quarto rimano". Zenith afferma che "Fernando Pessoa era ragionevolmente influenzato dai rubaiyat e ne ha prodotto quasi duecento". Nei mesi scorsi era stata resa nota anche un’altra scoperta, questa volta di José Barreto, storico e sociologo, che ha trovato una lettera a Pessoa di Margaret “Madge“ Anderson, donna scozzese assai colta che durante la Seconda guerra mondiale lavorò nei servizi segreti britannici decodificando i messaggi tedeschi. Purtroppo la conversazione del poeta è ancora perduta, ma Barreto ritiene che fra i due potesse esserci una relazione affettiva come con Ophelia. Sesso no: secondo la sorella di Fernando, Henriqueta, lui è morto senza avere esperienze.

Scettico sulla possibilità di scoperte ancora fondamentali per capire Pessoa è invece José Paulo Cavalcanti Filho, che siede sullo scranno “immortale“ dell’Academia Brasileira de Letras e che al poeta dai mille nomi ha dedicato, oltre a una minuziosa ricerca di testi e oggetti a egli appartenuti, un volume altrettanto ponderoso e meritevole, Fernando Pessoa. Una quasi autobiografia (Anordest, 2014). "Che cosa potremo scoprire ancora di rilevante? Non ha importanza – risponde da Recife l’avvocato-saggista – L’ultimo inedito non banale di Pessoa è stato scoperto da me. Sono riuscito a procurarmi un taccuino di viaggio di un giovane che ha chiesto ad altri passeggeri di lasciare un messaggio. E c’era Pessoa. Questo testo inizia così: “Ogni parola detta è la voce di una persona morta“. Ora questi versi. La persona (e il gioco di parole con la traduzione del cognome di Pessoa, appunto persona, ndr) non diventerà più grande o più piccola a causa loro".