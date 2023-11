La libertà di osare. J.Lo e Intimissimi. Fascino no limits

Radiosa, elegante, sofisticata, libera di osare in pizzi e ricami addosso a quel corpo magnifico che proprio non sembra ancora essersi accorto di aver già festeggiato 54 splendidi anni. Così appare nelle foto e nei video della campagna Jennifer Lopez, per tutti J.Lo, artista dalle infinite sfumature e di immenso successo, che ha siglato recentemente una collezione con Intimissimi che si chiama ’This is me... Now collection’ che sta avendo un successo strepitoso.

Con il brand del Gruppo Calzedonia del presidente Sandro Veronesi che si gode questo spettacolo di esclusività e di bellezza. Classe e raffinatezza prima di tutto, sete e ricami che illuminano il corpo di questa che è una delle donne più belle del mondo, ora anche creativa che ha studiato per se e per tutte le donne del mondo una collezione di pezzi che sembrano tutti esclusivi, quasi unici, in nero, champagne e uno strepitoso verde giada per body, culotte, reggiseni solcati di piccoli decori luminescenti, vestaglie, pigiami, baby doll, insomma quell’intimo che tanto piace alle donne. Per sedurre ma anche per piacersi sempre un po’ di più.

Un’operazione commerciale questa, di livello internazionale, portata a termine grazie all’energia e alla volontà di fare bene di Matteo Veronesi, brand leader di Intimissimi, che ha guidato di persona i contatti con l’artista nata a New ork e innamoratissima del bel marito Ben Affleck, coordinando i suoi desideri di stile con l’atelier artigianale in Intimissimi che ha ideato i capi della collezione. Un anno fa Jlo era stata scelta come Global Brand Ambassador del marchio di lingerie italiana. La sua immagine di donna contemporanea e reale nella sua bellezza, che si mette in gioco per un brand di intimo, ha convinto e conquistato il pubblico Intimissimi di tutto il mondo.

La collaborazione perfetta che ora ha portato alla nascita di ’This is me... Now collection’ che regala il nome anche all’ultimo disco di questa diva dal fascino unico. Di qui la decisione di lavorare a quattro mani, con l’artista presente ad ogni passaggio di questa collaborazione felice per la quale ha deciso di mettersi in gioco anche come creativa. Ed ecco che si sceglie il verde giada, uno dei suoi colori preferiti per i modelli di punta a tutta seduzione, col colibri portagortuna che diventa un simpatico e tenero charm.

E non può mancare nemmeno una linea in limited edition. Lanciata a metà ottobre a Milano nel negozio di Vittorio Veneto, ora la collezione di intimo dei desideri di J.Lo si trova in tutti i negozi Intimissimi del mondo. Così l’eccellenza artigianale di Intimissimi ha incontrato la creatività dell’artista che ha voluto guardre anche all’inclusione realizzando capi per tutte le donne. "It’s American creativity meets Italian design with the passion to craft something truly unique", afferma con orgoglio Jennifer Lopez.