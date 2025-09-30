La leggerezza, soprattutto: è questo il lusso quotidiano

"Il lino è vivo, respira con chi lo indossa". È da questa idea di leggerezza che prende forma la nuova collezione Donna Primavera/Estate 2026 di Eleventy, svelata a Milano. Una celebrazione della femminilità autentica, che trova nella fibra antica e naturale il cuore pulsante di un guardaroba raffinato pensato per accompagnare i gesti quotidiani con grazia e fluidità. Blazer destrutturati come scolpiti nell’aria, camicie oversize che accarezzano la pelle, pantaloni sartoriali dalle linee pure: ogni capo sembra farsi complice del tempo, modellandosi sul ritmo della vita. Il lino, declinato nella sua essenza più autentica, unito alla seta per una luminosità discreta o in blend tecnici che ne esaltano la struttura, diventa così il must della stagione. La palette esalta la materia con bianchi puri, sabbia e panna, arricchiti da vibrazioni di ambra, giada, lampone e dalla sofisticata introduzione dell’onice per la sera. "Abbiamo voluto capi che si muovono con la vita delle donne, senza mai sovrastarla" spiegano i designer. Un omaggio al potere della semplicità e alla bellezza che non ha bisogno di ostentare.

La stessa idea di leggerezza, declinata questa volta nelle calzature, accompagna la nuova collezione footwear Donna Primavera/Estate 2026 di Geox. "Sì cambiare, ma rimanendo sé stessi": sneakers da infilare al volo, ballerine e mocassini per chi corre tra un meeting e l’altro, tacchi raffinati per chi non rinuncia alla femminilità. Il mondo sneakers apre la scena con il “Fast In System”, tecnologia che permette di calzare senza mani, ora declinata in modelli come Spherica Plus, leggera e flessibile, o Flextride, dal mood metropolitano. Accanto alle innovazioni, Geox guarda sia al passato che al futuro: torna l’iconica Snake Original, per la prima volta in versione femminile, mentre debutta Blue Touch, essenziale e minimal, con la tecnologia “Respira” resa visibile dall’inserto royal blue. La proposta più chic punta su pellami di qualità, vernici colorate, borchie delicate e tacchi portabili dall’alba alla sera. Mocassini da barca, espadrillas e sandali completano un guardaroba estivo che celebra comfort e versatilità con carattere.