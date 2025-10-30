La leggenda di Jack-o’-Lantern: perché intagliamo la zucca a Halloween

Roma, 30 ottobre 2025 – Ogni anno, alla fine di ottobre, milioni di zucche illuminate accendono portici e finestre in tutto il mondo. Simbolo per eccellenza di Halloween, affonda le sue radici in un’antica leggenda irlandese: la storia di Jack-o’-Lantern, l’uomo che riuscì a ingannare il diavolo.

L’origine della leggenda

La storia nasce nelle terre d’Irlanda, quando Samhain segnava la fine dell’estate e l’inizio dell’inverno. In una di quelle notti di passaggio, secondo la leggenda, un fabbro chiamato Jack — soprannominato Stingy Jack per la sua avarizia — incontrò il diavolo e lo convinse a bere con lui.

Con uno stratagemma, Jack riuscì a ingannare il diavolo due volte. La prima volta lo convinse a bere con lui in una taverna, ma, non avendo denaro per pagare, lo persuase a trasformarsi in una moneta. Jack infilò la moneta nel suo borsello accanto a una croce d’argento, impedendogli così di tornare alla sua forma originale. Solo dopo aver ottenuto la promessa che non avrebbe mai reclamato la sua anima, lo liberò.

Anni dopo, quando il diavolo tornò per tentarlo di nuovo, Jack escogitò un secondo inganno: lo fece salire su un albero per raccogliere una mela e incise una croce sul tronco, imprigionandolo di nuovo. Lo lasciò andare soltanto dopo avergli fatto giurare che non lo avrebbe disturbato per dieci anni.

Alla morte, Jack si trovò davanti alle porte del Paradiso, ma venne respinto per la sua vita dissoluta e ingannevole. Quando bussò all’Inferno, il diavolo — fedele alla promessa — gli negò l’ingresso, lanciandogli però un tizzone ardente come unico conforto nel suo vagare eterno. Jack lo mise dentro una rapa scavata per usarla come lanterna con cui illuminare il suo cammino tra i mondi.

Il tizzone è diventato il simbolo di un uomo sospeso tra due mondi, destinato a illuminare la notte per sempre. La lanterna di Jack, o Jack of the Lantern, è così entrata nel folklore irlandese come segno di protezione e avvertimento contro le anime smarrite.

Il nome e la sua diffusione

Il termine Jack-o’-Lantern appare in Inghilterra già nel XVII secolo, dove indicava “l’uomo con la lanterna”. La lanterna evocava le luci tremolanti nelle buie sere d’autunno, che la tradizione chiamava identificava come i will-o’-the-wisp, gli spiriti erranti, presenze misteriose nella quando la nebbia confonde i sensi. La lanterna oggi è diventata uno dei simboli più importanti di Halloween insieme alla zucca, entrambe in grado di evocare i colori autunnali legati al giallo e alle sfumature dell’arancio.

Con le grandi ondate migratorie dell’Ottocento, gli irlandesi portarono la loro festa oltreoceano, negli Stati Uniti, dove la leggenda si fuse con le tradizioni autunnali e contadine del Nuovo Mondo, trasformandosi gradualmente nelle celebrazioni di Halloween che conosciamo oggi. La rapa, difficile da trovare in America, venne sostituita dalla zucca, più grande, più morbida da scavare e associata alla stagione del raccolto autunnale. Così la lanterna di Jack cambiò forma e colore, diventando il simbolo arancione che illumina la notte del 31 ottobre.

Dall’Irlanda all’America e ritorno

Negli Stati Uniti Halloween si affermò rapidamente come una festa popolare, mescolando il racconto della paura con la convivialità dei villaggi rurali. Alla fine dell’Ottocento le prime scuole e associazioni cittadine iniziarono a organizzare parate, giochi e concorsi di zucche intagliate. In breve tempo la festa divenne un appuntamento annuale e la lanterna un’icona condivisa, ripresa nei film, nella letteratura e nell’arte.

Oggi in Irlanda sopravvive ancora la versione originaria: molte famiglie intagliano piccole rape per ricordare il mito di Jack e le radici celtiche della festa. A Dublino, durante il Bram Stoker Festival, si organizzano laboratori dedicati alla realizzazione delle lanterne tradizionali e mostre sulle antiche leggende di Samhain.

Il significato della lanterna

La zucca di Halloween non è soltanto un ornamento, ma un simbolo. Nella tradizione popolare rappresenta la luce che guida le anime nel buio e, allo stesso tempo, protegge i vivi dalle presenze maligne. È il gesto che trasforma la paura in un gioco collettivo, che mette in scena il ciclo della vita e della morte.

Dietro il sorriso intagliato di ogni zucca c’è la memoria di un racconto che ha attraversato secoli e oceani: da una rapa irlandese a un’icona americana, dalla leggenda di un uomo che sfidò il diavolo alla festa globale che oggi unisce le culture nella notte più luminosa dell’anno.