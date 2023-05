“La La Venezia“: Chazelle presidente

Sarà il regista statunitense Damien Chazelle il presidente della giuria internazionale di Venezia 80, il concorso (30 agosto-9 settembre) che assegnerà il Leone d’oro; la cineasta francese Alice Diop e Jonas Carpignano (39 anni, italiano con cittadinanza Usa autore dei premiatissimi A Ciambra e A Chiara) presiederanno il Premio Venezia Opera Prima Luigi De Laurentiis e la sezione Orizzonti.

Chazelle, 38 anni, è a oggi il regista più giovane ad aver vinto il premio Oscar come migliore regista – nel 2017, a 32 anni – con La La Land il funambolico musical che venne lanciato proprio dalla 73ª Mostra di Venezia (2016) come film di apertura, e valse la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Emma Stone (anche lei poi premiata con l’Academy Award). Pure il suo First Man venne scelto, nel 2018, per aprire la Mostra. La sua opera prima, Whiplash (2014), ha ricevuto 5 nomination agli Oscar, vincendone tre; La La Land di nomination ne ottenne 14, portando a casa 6 statuette; First Man ha avuto 4 nomination e il suo ultimo kolossal imponente dichiarazione d’amore per il cinema Babylon, con Margot Robbie e Brad Pitt, agli Oscar 2023 ne ha ricevute 3. "Per dieci giorni, ogni anno, questa città dell’arte, di Tintoretto, Tiziano e Veronese, si trasforma in una città di cinema, e sono lusingato e onorato di essere invitato a guidare la giuria di quest’anno. Non vedo l’ora di scoprire questa nuova selezione di grandi film", il ringraziamento di Chazelle.

Anche la regista francese Alice Diop (44 anni) è stata lanciata dalla Mostra: con la storia di una Medea contemporanea, Saint Omer, l’anno scorso ha vinto sia il Leone d’argento - Gran Premio della Giuria, sia il Leone del futuro.