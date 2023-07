La guerra che unì Simone Weil e Bernanos

di Lorenzo Guadagnucci

Simone Weil arrivò al fronte trafelata, come sempre. Era partita pochi giorni prima da Parigi, quasi d’impulso, quando si accorse, di fronte alla “rivoluzione” spagnola, d’essere sul punto di fare da spettatrice, condizione per lei impensabile: scrivere, pensare e quindi agire era il suo modo d’essere. Era partita, dunque, e si era fatta fotografare a Sitges, cittadina di mare a quaranta chilometri da Barcellona, davanti alla sede del Poum, piccolo battagliero partito comunista libertario, lo stesso che accolse un altro intellettuale combattente, George Orwell, destinato a scrivere il libro forse più importante sulla guerra di Spagna, Omaggio alla Catalogna. Nella fotografia Simone indossa una tuta da meccanico; un fazzoletto rosso e nero le avvolge il collo, stessi colori – quelli dell’anarchia – per la bustina che porta sopra i capelli; sulla spalla destra pende un fucile che sembra più grande di lei. Simone in quel momento – agosto 1936 – ha 27 anni, è già una filosofa, giornalista e polemista conosciuta nel mondo intellettuale e nei circoli della sinistra rivoluzionaria. Barcellona, al suo arrivo, le pare una città nella rivoluzione: "Si sta vivendo – scrive nei suoi appunti – uno di quei periodi storici di cui si è letto nei libri e si sogna fin dall’infanzia, 1792, 1871, 1917. (...) Il popolo ha preso il potere. Gli uomini in tuta blu comandano. È uno di quei periodi straordinari, finora mai durati a lungo, nei quali coloro che hanno sempre obbedito si assumono la responsabilità di tutto".

Simone è piena d’entusiasmo e arriva rapidamente al fronte, ma il suo battesimo del fuoco è sfortunato: durante un attacco aereo nemico si rifugia in una trincea e quando il pericolo è passato, nel lanciarsi fuori dalla buca, non si avvede della marmitta d’olio bollente vicino a lei e vi immerge il piede. La ferita la costringe a tornare a Sitges, nell’ospedale improvvisato dentro una villa sequestrata dalle milizie repubblicane, e infine a fare rientro in Francia, un mese e mezzo dopo il suo arrivo. Fu dunque una breve esperienza di guerra, la sua, ma quel che vide (e che seppe e che lesse) le bastò per imbastire una riflessione profonda e molto franca, com’era nel suo stile, sulla guerra e sulla rivoluzione spagnola.

Rientrata a Parigi scrisse una lettera accorata e pungente a Georges Bernanos, scrittore suo connazionale, famoso per un romanzo che lei aveva amato, Diario di un curato di campagna, ma anche testimone delle violenze praticate alle Baleari, dove risiedeva, dai nazionalisti golpisti guidati da Francisco Franco e dalle milizie italiane inviate a suo sostegno da Benito Mussolini. Bernanos, in un altro libro-diario che fece molto rumore, I grandi cimiteri sotto la luna, aveva descritto gli omicidi, i massacri, la ferocia dei miliziani nazionalisti e fascisti: un atto d’accusa tanto più potente in quanto pronunciato da uno scrittore monarchico, più che avverso alle sinistre rivoluzionarie. Dunque Simone Weil, la filosofa operaia, miliziana nella colonna guidata dal mitico leader anarchico Buenaventura Durruti, scriveva al famoso scrittore conservatore. Lo faceva con rispetto e per condividere con lui lo sdegno per la realtà concreta della guerra, così lontana dalla guerra idealizzata da lontano.

Simone aveva negli occhi scene avvenute dalla parte opposta a quella di Bernanos, ma confessò allo scrittore: "Ho riconosciuto quell’odore di guerra civile, di sangue e di terrore che emana dal suo libro; lo avevo respirato". Simone racconta a Bernanos di non avere assistito a "nulla di paragonabile alle storie ignominiose che lei racconta, gli assassini di vecchi contadini, i balilla che fanno correre i vecchi a manganellate", ma riconosce d’essere stata spettatrice di fatti dolorosi, alla fine insopportabili: un giovane miliziano fucilato per non avere ripudiato la sua appartenenza; un "gruppo di giovani stravolti, spaventati e affamati" passati per le armi solo per una supposta appartenenza al campo fascista: "Li fucilarono seduta stante – scrive Weil – poi diedero da mangiare agli altri, e si credettero molto umani". E ancora: "Non ho mai visto nessuno esprimere, neanche nell’intimità, repulsione, disgusto o soltanto disapprovazione per il sangue inutilmente versato (...) Ho avuto la sensazione che quando le autorità temporali e spirituali hanno posto una categoria di esseri umani al di fuori di quelli la cui vita ha un prezzo, non c’è niente di più naturale per l’uomo che uccidere".

La lettera a Bernanos è un congedo dall’idea della “guerra giusta”: "Un clima del genere cancella subito il fine stesso della lotta. Poiché non si può formulare il fine se non riconducendolo al bene pubblico, al bene degli uomini – e gli uomini non hanno alcun valore". Sono parole che parlano ancora al tempo presente e che all’epoca non stimolarono alcuna risposta da parte di Bernanos. Ma una dozzina d’anni dopo, nel 1948, quando lo scrittore francese morì, nel suo portafogli – come racconta Adrien Bosc nel libro La volontaria (Guanda) – fu trovata ben piegata e conservata, solo un po’ consunta ai lati, proprio la lettera di Simone Weil; Bernanos non se ne era più separato. La filosofa aveva colto nel segno.