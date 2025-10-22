La Groenlandia sta cambiando forma per effetto del surriscaldamento terrestre

Copenaghen, 22 ottobre 2025 – Secondo una nuova ricerca condotta dalla Technical University of Denmark, la Groenlandia non è più immobile come una volta. L’isola si sta spostando di circa due centimetri all’anno verso nord-ovest, ma non solo: subisce anche tensioni, compressioni e torsioni che ne stanno modificando la forma e le dimensioni.

In altre parole, la seconda isola più grande del mondo sta lentamente cambiando configurazione sotto i nostri occhi. O, meglio, sotto quelli dei satelliti che la inquadrano dallo spazio.

Le due cause della trasformazione

Alla base della modificazione della Groenlandia ci sono due principali fattori. Il primo, collegato tanto per cambiare ai cambiamenti climatici e in particolare al surriscaldamento globale, è lo scioglimento accelerato dei ghiacci. In fase di costante riduzione per l’innalzamento delle temperature, le enormi masse glaciali liberano il peso che per millenni ha schiacciato la crosta terrestre, spingendo la Groenlandia verso l’esterno e alterandone la struttura.

Il secondo processo ha invece origini molto più antiche: si tratta dei lenti assestamenti del substrato roccioso iniziati dopo la fine dell’ultima era glaciale, ovvero circa 20.000 anni fa. La crosta terrestre, ancora oggi, reagisce alla perdita del gigantesco mantello di ghiaccio di allora, sollevandosi e deformandosi gradualmente.

Come spiegato da Danjal Longfors Berg, autore principale dello studio pubblicato sul Journal of Geophysical Research, “le masse glaciali che si sono sciolte negli ultimi decenni hanno spinto la Groenlandia verso l’esterno, mentre i movimenti residui dell’ultima glaciazione la fanno contemporaneamente sollevare e contrarre”.

Una scoperta anche dalle implicazioni pratiche

Per arrivare alla conclusione che la Groenlandia sta cambiando di forma, i ricercatori del DTU Space hanno utilizzato una rete di 58 stazioni GNSS (Global Navigation Satellite System) distribuite su tutto il territorio della grande isola appartenente alla Danimarca. Grazie a queste misurazioni ad altissima precisione, è stato possibile osservare come alcune aree si allunghino, mentre altre si accorcino, in un continuo equilibrio dinamico. “È la prima volta che riusciamo a descrivere con questo livello di dettaglio i movimenti orizzontali della Groenlandia”, ha sottolineato Danjal Longfors Berg.

La recente ricerca non solo apporta nuovi elementi per comprendere i processi geofisici dell’Artico, ma fornisce anche informazioni dalle importanti implicazioni pratiche. Le deformazioni del territorio influenzano la cartografia, la geodesia (ovvero lo studio della forma della Terra) e la navigazione satellitare, poiché anche punti di riferimento convenzionalmente considerati “fissi” stanno in realtà cambiando posizione.

Più in generale, il lavoro della Technical University of Denmark rivela quanto il nostro Pianeta sia in costante trasformazione, anche in regioni che sono considerate immobili e remote. La Groenlandia, con i suoi ghiacciai che si sciolgono e il suo suolo che si muove lentamente, diventa così un laboratorio naturale che testimonia, sulla base di oggettivi dati geologici, l’impatto dei cambiamenti climatici anche sulla conformazione terrestre.