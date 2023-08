La giornata tipo di un imperatore In viaggio alla scoperta dell’otium

Li immaginiamo schiacciati dal peso del mondo: e viene subito in mente il destino del titano Atlante, costretto da Zeus a reggere sulle sue spalle la volta del Cielo (al Museo Archeologico Nazionale di Napoli si può tra l’altro ammirare la magnifica statua ellenistica conosciuta come “Atlante Farnese“). Eppure per gli imperatori romani l’otium, il riposo, era un elemento non del tutto secondario. Lo dimostra un’interessante ricerca di Massimiliano Papini dal titolo Il riposo dell’imperatore. L’otium da Augusto alla tarda antichità, edito da Laterza.

Lettura impegnativa – siamo di fronte a un saggio poderosissimo e molto rigoroso dal punto di vista bibliografico – ma che non deve per questo scoraggiare. Quello di Papini, infatti, è anzitutto un viaggio piacevolissimo alla scoperta di una parola friabile e sfuggente, l’otium per l’appunto, di cui si sconsiglia la traduzione perché prevede "un ampio spettro di interessi e attività non riducibili al dolce far niente". Di più: l’otium cambia pelle a seconda dei tempi e degli uomini. Ce lo spiegano giganti come Cicerone e Seneca, che si sforzano di tracciare un percorso assieme ai protagonisti di un’epoca, quella imperiale, lunga e ricca di contraddizioni.

Papini però va oltre: di ogni imperatore analizza ai raggi x la giornata tipo attraverso un racconto che mette insieme il rigore dello storico e la precisione del cronista. E così nella Città Eterna si può quasi camminare, destreggiandosi tra ville, domus, horti, banchetti luculliani e passioni sfrenate (celebri i piaceri in cui vollero annegare Nerone e Domiziano). Ma c’è anche chi predilige gli studi. È il caso di Marco Aurelio. E intanto l’otium è sempre lì: detestato e censurato dalla cultura romana, ma agognato da molti. Riposi, letture e pratiche ludiche sono infatti compagni fedeli della routine quotidiana degli uomini che contano. Ed ecco Augusto, nel pieno delle sue incombenze, che non disdegna un pisolino con la mano sugli occhi. A Vespasiano, invece, fa piacere, tra un impegno e l’altro, andare a passeggio in lettiga o riposare con una concubina. Papini ci sa fare. E non era semplice, dato il tema.

Giuseppe Di Matteo