La Franciacorta in bottiglia conquista la medaglia d’oro ai mondiali delle bollicine

di Egidio Scala

Ventidue ettari di vigneti immersi nel cuore della Franciacorta, sul ’Colle della Santissima’, tra i soleggiati territori collinari del comune di Gussago (Brescia) vocati alla produzione di uve: è qui che si trova Castello di Gussago La Santissima, la cantina parte dell’ampio portafoglio di Stock Spirits Italia che, con il suo Satèn Club Cuvée 2017, si è aggiudicata la medaglia d’oro al ’Champagne and Sparkling Wine World Championship’, il concorso internazionale di spumanti più importante del mondo, giunto alla sua decima edizione.

Un riconoscimento che arriva dopo le due medaglie d’oro al Merano Wine Festival con l’Animapura Franciacorta millesimato Brut nature Docg del 2017 e S.A. Noblenoir Franciacorta Metodo Classico Brut Docg e le due medaglie rosse con il Club Cuvée Franciacorta Satèn Millesimato Brut Docg del 2017 e S.A. Nobleblanc Franciacorta Metodo Classico Brut Docg.

"Per i nostri Franciacorta utilizziamo uve biologiche di qualità che lavoriamo con un metodo artigianale – ha dichiarato Sabrina Gozio, enologo di Castello di Gustago La Santissima – con un risultato intenso e ricco in profumi, dalla finezza gustativa (priva di note amare) e di perlage, dal sapore persistente. Siamo orgogliosi dei numerosi riconoscimenti ottenuti, anche a livello internazionale: il nostro progetto è grande e lo perseguiamo con passione e professionalità".

"Siamo davvero entusiasti per questo premio che arriva dopo altri altrettanto prestigiosi – ha dichiarato Valentina Simonetta, Direttrice marketing di Stock Spirits Italia –. Ed è per noi un orgoglio avere in portafoglio questa realtà davvero sorprendente per la straordinaria qualità delle produzioni, frutto di anni di miglioramenti e affinamenti, tanto che ha saputo distinguersi sul palcoscenico mondiale e, siamo certi, continuerà a farlo".

Le novità di Castello di Gussago La Santissima saranno presentate alla prossima edizione del Merano Wine Festival dal 3 al 7 novembre.