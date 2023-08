La Francia e i suoi “figliastri“ L’amaro romanzo delle banlieue

Ogni volta che in Francia scoppia una rivolta nelle banlieue – e succede con una certa frequenza – ci si interroga sul “modello francese“ assimilazionista, cioè sul progetto di affermare una “comunità nazionale“ aperta agli immigrati, specie quelli provenienti dalle ex colonie, e basata su un principio di uguaglianza “repubblicana“. È un modello che alla lunga non sembra garantire né uguaglianza reale né pace sociale e quindi tocca indagare sui motivi di questo mezzo fallimento. Si sprecano i commenti e le indagini sociologiche, ma è molto prezioso, forse anche più prezioso, il contributo della letteratura, specie i romanzi scritti “in presa diretta“, da autori che hanno vissuto e vivono l’esperienza dell’ipotetica assimilazione.

Lilia Hassaine, nata in Francia nel ’91 in una famiglia di origine algerina, in Sole amaro (eo) – fra i bestseller in Francia – propone un interno di famiglia attraverso le generazioni e denuncia già nel titolo l’esito deludente del “progetto repubblicano“ di apertura agli immigrati. Hassaine compie un’operazione narrativa che ricorda Gli anni di Annie Ernaux: il romanzo è diviso in tre parti, ciascuna dedicata a un decennio – Sessanta, Settanta, Ottanta – e ogni capitolo fa riferimento a un preciso anno. Vicende personali si intrecciano alla storia generale e i punti di contrasto si succedono uno dopo l’altro. Le speranze e i dubbi di Said nel 1968: "Da una parte si dichiarava fiero delle proprie origini e della propria cultura, dall’altra sperava di amalgamarsi con il paesaggio francese. Da una parte desiderava tornare al paesello natio, dall’altra sognava che i figli si integrassero".

L’eloquente (spesso dimenticata) scelta politica del 1977: "Giscard aveva istituito l’incentivo al ritorno per gli algerini: diecimila franchi erano la somma a cui avevano diritto quelle persone per lasciarsi alle spalle venti o trent’anni di vita sottintendendo con questo che in Francia non erano a casa loro".

L’amarezza di due ragazzi di banlieue nel 1983: "Attraversando i grandi boulevard capivano che la distanza non mi misura in chilometri. Quella che separava Parigi dal loro quartiere sembrava infinita. (...) Avevano la sensazione di vivere in un lazzaretto, in un’isola per appestati. Nessun parigino si avventurava mai nella loro banlieue, ma meno i parigini ci andavano e più la distanza fra i due mondi si scavava".

Ma Sole amaro non è (solo) un romanzo sull’infelicità o sui fallimenti dello Stato francese, sul razzismo subito da generazioni di immigrati, è anche un romanzo aperto a un futuro diverso: si chiude – anno 1997 – con un viaggio di famiglia a Djémila, in Algeria, e con due figlie "dall’aria felice e graziosamente malinconica".

Lorenzo Guadagnucci