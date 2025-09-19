La Francescana. Ciclostorica. Bici d’epoca e abiti vintage

Biciclette d’epoca, abiti vintage: da oggi a domenica torna a Foligno l’undicesima edizione de La Francescana Ciclostorica dell’Umbria, affiancata dal Carousel Vintage Festival. Non è una competizione, ma un raduno annuale, con partenza da Foligno con bici storiche. Centinaia di ciclisti da tutta Italia, in sella a biciclette storiche e vestiti con abiti d’epoca, percorreranno gli itinerari di 35, 50 e 80 km, che attraversano la Valle Umbra toccando borghi e piazze medievali, filari di viti e oliveti secolari.

Bevagna, Montefalco, Spello e Cannara saranno tappe di soste conviviali, con ristori ospitati in piazze e cantine storiche tra musica dal vivo, vino, olio e prodotti tipici del territorio. Piazza della Repubblica di Foligno sarà il centro della manifestazione. Per tre giorni si animerà con mercatini di biciclette d’epoca e ricambi, abbigliamento ciclistico vintage, musica swing e rock’n’roll, spettacoli itineranti, auto storiche e abiti retrò dagli anni ’30 ai ’60.

La kermesse prende il via oggi con un omaggio a Bartali, con un incontro dedicato alle scuole dove Gioia Bartali, nipote del campione, racconterà la storia del nonno. Non mancherà la rievocazione storica ’Corse Ciclistiche internazionali ai Canapè’ e il Carousel Vintage Festival.