La fotografia... nell’obbiettivo. Da Man Ray ai Festival, avanguardia e poesia

Certamente, uno dei primi a utilizzare la fotografia come un vero e proprio medium creativo, trasformata in linguaggio poetico e sovversivo. Ha realizzato opere entrate a far parte della storia dell’arte del Novecento: ’Man Ray. Forme di luce’, la retrospettiva che lo celebra a Milano, Palazzo Reale, dal 24 settembre all’11 gennaio 2026, permettendo al pubblico di ripercorrere tappe biografiche e carriera, attraverso un importante nucleo di materiali originali, stampe vintage, negativi, collage, documenti della storia di Man Ray dalla nascita (1890, Philadelphia), agli ambienti newyorkesi, dove scopre le avanguardie europee e stringe amicizia con Marcel Duchamp, fino all’approdo parigino del 1921, accolto dai poeti André Breton, Louis Aragon, Paul Éluard e dalla cantante e modella Kiki de Montparnasse, sua amata e musa, e dove crea fotografie immortali come Noire et blanche o Le Violon d’Ingres.

Più imminenti, due manifestazioni. Al Museo Nazionale di Fotografia di Villa Ghirlanda, Cinisello Balsamo - Milano, dall’11 al 14 settembre, la prima edizione di Ubiqua Festival, ideato da Davide Rondoni (preoccupato che la fotografia tecnologicamente accessibile a tutti resti priva della sua magìa), mette in dialogo fotografia e poesia, con eventi, performance, proiezioni, workshop e mostre, che uniscono parola, luce, tecnologie digitali: vedi Scrittura Obliqua e Cantami qualcosa pari alla vita, con ritratti di poeti nelle collezioni del Museo.

A Voghera, Castello Visconteo, 13-28 settembre, ’Raccontare mondi’ è la sesta edizione del Festival Nazionale di Fotografia, con ben 7 mostre, tra cui quella di Francesco Cito sulla regione di Maramures in Romania, rimasta ai margini della storia, o sul tour mondiale di nave Vespucci seguito da Massimo Sestini, o su Venezia Regina della Laguna, probabilmente il luogo più fotografato al mondo, eppur svelata sotto il trucco pesante dei capolavori, nella sua essenziale normalità a chi sa ascoltarla come Cesare Gerolimetto, o sulla Grotta dei Cristalli Giganti in Messico, capolavoro naturale unico, che Paolo Petrignani è stato uno dei pochissimi a poter ammirare in condizioni ambientali proibitive per la vita umana, muovendosi nelle sue numerose esplorazioni dal centro della terra alla cima del mondo.

Anna Mangiarotti