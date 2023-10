La forza dei ricordi è nel nostro cuore

Anch’io non butterei via niente: come faccio a separarmi dal menù di quella cena al Chaihona di Mosca, o dal ciondolo del mio berretto goliardico, o da quella gomma da cancellare impregnata da quell’odore di terza elementare, o dal trenino Marklin scelto nel negozio dei F.lli Rossi? (...)

Alcune riflessioni mi trattengono dall’ingigantire questo collezionismo di me stesso. Primo. Lasciare che i ricordi sopravvivano o si spengano secondo una selezione naturale indipendentemente dalle cose cui sono legati. A conciliarmi questi pensieri contribuiva Franca la compagna della mia vita: "Se hai bisogno del tappo di champagne per ricordare quella cena memorabile significa che non era abbastanza memorabile. Inoltre le cose sono destinate a sopravviverci e un giorno toccherà a nostro figlio di sgomberarle fra mille scrupoli e rimpianti: risparmiamogli questo spleen". Ho dunque imparato ad “anestetizzare” le reliquie, riempio uno scatolone e lo mando in cantina. Accatastare i ricordi è già un modo per prenderne le distanze, in cantina non sono più sotto gli occhi, sbiadiscono, è un distacco indolore. Adesso però tocca a me occuparmi di tutto ciò che sopravvive a Franca. Ogni tanto invito una nipote, una sua amica del cuore, una badante: scegliete. E ogni volta che apro un’anta o un cassetto mi investe un lieve soffio di colonia, e scocca una scintilla d’emozione. Per fortuna non le ho mai girato un video né ho registrato la sua voce. Preferisco ascoltare il concerto di Rachmaninov per piano e orchestra in do minore che piaceva a entrambi. E accompagnarlo con i nostri colloqui silenziosi.