La figlia di Bruce Willis: “Ho pensato che papà fosse sordo per colpa di Hollywood”

Los Angeles, 2 maggio – Una delle figlie di Bruce Willis e Demi Moore ha scritto sulla demenza di suo padre in un lungo saggio per "Vogue". La famiglia di Willis, 68 anni, ha annunciato nel marzo 2022 che l'attore si sarebbe ritirato dalla recitazione a causa della sua diagnosi di afasia, un disturbo del linguaggio causato da un danno cerebrale che colpisce la capacità di comunicazione di una persona. Sulla scia dell'annuncio, il cast e la troupe che avevano lavorato con Willis negli ultimi anni hanno suggerito che ci fossero stati segni del suo declino cognitivo sul set. Questo febbraio, la famiglia di Willis ha confermato che le sue condizioni erano il risultato di una demenza frontotemporale.

Bruce Willis e la figlia Tallulah in un ritratto del 2015

“Sapevo che qualcosa non andava da molto tempo”, scrive Tallulah Willis, 29 anni, secondo quanto riportato dal "Guardian". “È iniziato con una sorta di vaga indifferenza, che la famiglia ha attribuito alla perdita dell'udito dovuta ai set hollywoodiani: “Parla! ‘Die Hard’ ha incasinato le orecchie di papà”, pensava all’inizio. Quando questa insensibilità si è ampliata, scrive la figlia di Willis, l'ha presa sul personale, supponendo che suo padre stesse "perdendo interesse" a causa della sua nuova famiglia: sua moglie, Emma Heming Willis, "subentrata" a Demi Moore, e i loro due figli.

"[Il mio] cervello adolescenziale si è torturato con alcuni errori di calcolo", scrive Tallulah Willis. “Non sono abbastanza bella per mia madre, non sono abbastanza interessante per mio padre.” La Willis continua spiegando di aver sofferto di anoressia per quattro anni dopo periodi di depressione e dipendenza da alcol. "Ammetto di aver affrontato il declino di papà Bruce negli ultimi anni con una volontà di evitarlo di cui non sono orgogliosa [ma] la verità è che anch'io ero troppo malata per gestirlo."

Emma Heming Willis ha recentemente chiesto ai paparazzi di smettere di scattare foto a suo marito, perché le persone con demenza possono trovare i flash particolarmente disorientanti. Tallulah Willis ha aggiunto che sebbene la sua famiglia ora sia "all'inizio del dolore", trova consolazione nel tentativo di mettere il padre più a suo agio: "Sembra un momento unico e speciale nella mia famiglia, e sono così felice essere qui per questo”. Aggiunge: “Ogni volta che vado a casa di mio padre, scatto un sacco di foto alla ricerca di tesori in cose a cui non ho mai prestato molta attenzione. Ho tutti i suoi messaggi vocali salvati su un disco fisso. Sto cercando di documentare, di costruire un ricordo per il giorno in cui lui non sarà lì per ricordarmi di lui e di noi. Sa ancora chi sono e si illumina quando entro nella stanza".

All'inizio di questa settimana, Arnold Schwarzenegger ha detto del suo ex co-protagonista: “Penso che sia fantastico. Era, sempre per anni e anni, è una stella enorme, enorme. E penso che sarà sempre ricordato come una grande, grande star. E un uomo gentile. Capisco che nelle sue circostanze, dal punto di vista della salute, ha dovuto ritirarsi. Ma in generale, non ci ritiriamo mai veramente. Gli eroi dei film d'azione non muoiono mai".