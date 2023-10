La festa di Luce!. L’inclusione è anche economia e lavoro

“Giovani wannabe“: è dedicata a loro, alle loro voci, alle loro istante la terza edizione del Festival di Luce!, in programma sabato 21 ottobre, a ingresso libero, nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, Firenze. E la citazione non è casuale. Tra gli ospiti più attesi c’è infatti Riccardo Zanotti, cantante e frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, pronto a raccontare la sua visione del futuro e della società di oggi.

Ma non mancano, nel ricco programma della giornata, altri grandi nomi: Drusilla Foer, Vincenzo Schettini (La fisica che ci piace), il minsitro dell’Istruzione Valditara e i membri del comitato Scientifico. E, tra le aggiunte dell’ultima ora, anche Daniele Silvestri. E poi docenti, politici, artisti, imprenditori ed attivisti che parleranno di diritti, sostenibilità, lavoro, disabilità, ambiente, economia e inclusione. L’edizione 2023 del Festival di Luce! è ormai alle porte e mentre la prima parte dell’evento, quella della mattina, è già sold out, sono disponibili gli ultimi biglietti per il pomeriggio, e per averli è è sufficiente iscriversi sul sito ufficiale dell’evento www.luce.newsfestival2023.

Il programma. Alle 10.00 cominceranno ad alternarsi sul palco il ministro Giuseppe Valditara, Giuliano Amato, Vincenzo Schettini, Dario Nardella, Donatella Sciuto, Sabina Nuti, Ernesto Pellecchia, Francesco Paolo Salzano, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e Stefano Massini.

Nel pomeriggio, dalle 14.15, Drusilla Foer, Alec Ross, Alberto Dalmasso, Nina Zilli, Daniele Silvestri, le testimonial Mundys Vanessa Benelli Mosell e Valentina Parisse, il sindaco Dario Nardella, il presidente della regione Eugenio Giani, Anna Loretoni, Sara Gay, Salvatore Amato, Luisa Bagnoli, Ivan Cotroneo, Claudia Segre, Luca Trapanese, Francesca Vecchioni, Lidia Carew, Eleonora Santoro, Pier Francesco Bernacchi e Riccardo Zanotti. E a questa già lunga lista di ospiti potrebbero ancora aggiungersi altri importanti nomi.

A dialogare con loro la direttrice Agnese Pini e le firme di punta di QN Quotidiano Nazionale (Piero Fachin, Raffaele Marmo e Giancarlo Ricci), La Nazione (Luigi Caroppo), il Resto del Carlino, (Valerio Baroncini) e Il Giorno, (Armando Stella). La Festa di Luce!, organizzata in collaborazione con la Regione Toscana, il Comune di Firenze, Unicredit, Eni, Mundys, Sace, Rekeep e la Fondazione Collodi, sarà condotta da Monica Peruzzi e Max Andreetta.