La prudenza di Meloni

Bruno Vespa
La prudenza di Meloni
La femminanza: il nuovo nome della solidarietà femminile
26 ott 2025
GIULIA CARLA DE CARLO
La femminanza: il nuovo nome della solidarietà femminile

Nel nostro vocabolario emotivo manca una parola unica che descriva uno dei sentimenti più antichi del mondo, quello che lega...

Antonella Mollicone, autrice del romanzo La femminanza (Nord)

Nel nostro vocabolario emotivo manca una parola unica che descriva uno dei sentimenti più antichi del mondo, quello che lega donne di tutti i tempi e luoghi: la salvifica solidarietà femminile. Quella che non si misura in hashtag o in slogan, ma in gesti silenziosi – una mano che sorregge, uno sguardo che capisce, una parola che rimedia. È da qui che parte la scrittrice Antonella Mollicone, ospite del vodcast Il piacere della lettura online sui siti dei nostri giornali, per raccontare la sua “femminanza”: una forza invisibile e collettiva, una rete di resistenza e cura che attraversa generazioni di donne.

Il suo romanzo, La femminanza (Nord), è ambientato nella Rocca (Rocca D’Arce), paesino del frusinate che diventa teatro di mezzo secolo di storia italiana, dall’ascesa del fascismo al boom economico. Ma più che un affresco storico, è un atto di restituzione: "La storia di un gruppo di donne che si riunisce in una cerchia – racconta Mollicone – e che attraverso la condivisione di pratiche di nascita, lutto e guarigione, trova la propria libertà". Non è un romanzo di donne contro gli uomini, ma di donne con le donne. "La femminanza è un’alleanza – spiega l’autrice – una forza ancestrale che ogni donna eredita e deve coltivare ogni giorno. È una pratica quotidiana, non si possiede mai del tutto".

In un tempo in cui la competizione è spesso spacciata per emancipazione, la sua visione ha il sapore dell’ascolto, della reciprocità e del riconoscimento di una vulnerabilità comune. Nel racconto di Mollicone, i personaggi femminili non sono eroine idealizzate, ma creature piene di contraddizioni. "Hanno una forza vitale che le spinge a vivere secondo la loro natura, ma anche debolezze che devono accettare e condividere. La Cerchia serve a questo: a creare un contagio di sincerità". Camilla, il personaggio dell’anima dell’autrice, è la più fragile e la più libera: una donna che deve imparare a lasciar morire ciò che le impedisce di rinascere. Mollicone non inventa, raccoglie: "La femminanza nasce da trent’anni di voci reali. Ho intrecciato destini, promesso l’anonimato, ma tutto ciò che racconto è accaduto".

E oggi, a che punto siamo con quella solidarietà femminile? "C’è ancora tanto da fare. Ma la sorellanza è fondamentale più che mai: possiamo aiutarci tutte, se impariamo a parlarci davvero". La femminanza ci ricorda che la libertà non è mai un atto solitario, ma un contagio. E che in un mondo che tende a dividere, la rivoluzione più grande è quella di restare uniti.

