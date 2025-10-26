La femminanza: il nuovo nome della solidarietà femminile

Nel nostro vocabolario emotivo manca una parola unica che descriva uno dei sentimenti più antichi del mondo, quello che lega donne di tutti i tempi e luoghi: la salvifica solidarietà femminile. Quella che non si misura in hashtag o in slogan, ma in gesti silenziosi – una mano che sorregge, uno sguardo che capisce, una parola che rimedia. È da qui che parte la scrittrice Antonella Mollicone, ospite del vodcast Il piacere della lettura online sui siti dei nostri giornali, per raccontare la sua “femminanza”: una forza invisibile e collettiva, una rete di resistenza e cura che attraversa generazioni di donne.

Il suo romanzo, La femminanza (Nord), è ambientato nella Rocca (Rocca D’Arce), paesino del frusinate che diventa teatro di mezzo secolo di storia italiana, dall’ascesa del fascismo al boom economico. Ma più che un affresco storico, è un atto di restituzione: "La storia di un gruppo di donne che si riunisce in una cerchia – racconta Mollicone – e che attraverso la condivisione di pratiche di nascita, lutto e guarigione, trova la propria libertà". Non è un romanzo di donne contro gli uomini, ma di donne con le donne. "La femminanza è un’alleanza – spiega l’autrice – una forza ancestrale che ogni donna eredita e deve coltivare ogni giorno. È una pratica quotidiana, non si possiede mai del tutto".

In un tempo in cui la competizione è spesso spacciata per emancipazione, la sua visione ha il sapore dell’ascolto, della reciprocità e del riconoscimento di una vulnerabilità comune. Nel racconto di Mollicone, i personaggi femminili non sono eroine idealizzate, ma creature piene di contraddizioni. "Hanno una forza vitale che le spinge a vivere secondo la loro natura, ma anche debolezze che devono accettare e condividere. La Cerchia serve a questo: a creare un contagio di sincerità". Camilla, il personaggio dell’anima dell’autrice, è la più fragile e la più libera: una donna che deve imparare a lasciar morire ciò che le impedisce di rinascere. Mollicone non inventa, raccoglie: "La femminanza nasce da trent’anni di voci reali. Ho intrecciato destini, promesso l’anonimato, ma tutto ciò che racconto è accaduto".

E oggi, a che punto siamo con quella solidarietà femminile? "C’è ancora tanto da fare. Ma la sorellanza è fondamentale più che mai: possiamo aiutarci tutte, se impariamo a parlarci davvero". La femminanza ci ricorda che la libertà non è mai un atto solitario, ma un contagio. E che in un mondo che tende a dividere, la rivoluzione più grande è quella di restare uniti.