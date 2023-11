La EX30 sogna da reginetta dell’elettrico

Con il motto "le cose piccole fanno la differenza" Volvo lancia sul mercato EX30 la baby di famiglia (4,23 metri di lunghezza) che è anche la prima elettrica costruita sulla nuova piattaforma del brand cino-svedese per vetture a batteria. EX30 costa come un’auto endotermica della stessa categoria (si parte da 35.900 euro) e nei piani di Volvo dovrà diventare una best seller, capace di vincere le diffidenze verso l’elettrico e calamitare clienti di conquista strappati ad altri marchi.

Dal giorno del lancio, il 7 giugno scorso, ne sono state prevendute 1200 unità: un segnale molto positivo che dovrebbe essere rafforzato dall’arrivo nel nuovo modello nelle concessionarie, previsto in questi giorni. Nel 2024 sarà disponibile anche una versione Cross Country.

Il test su strada, a Barcellona, regala buone impressioni sulla nuova EX 30. Il design offre passo lungo, sbalzi ridotti, cerchi vistosi e una calandra da Star Wars con i fari Thor a forma di T allungata e un fascione nero a contrasto con il colore blu nuvola della carrozzeria per ospitare i sensori.

L’impronta è quella di un Suv dalla personalità marcata ma essenziale nelle linee, come lo sono molte auto elettriche. Negli interni la mancanza del tunnel mediano (la batteria è distesa sul pianale) consente di centralizzare i comandi per far spazio a vani portaoggetti e tasche per i cellulari. I sedili sono in filati Denim e plastiche riciclate. Lo schermo centrale touch da 12,3 pollici assorbe tutte le funzioni di guida e di intrattenimento, rendendo il cruscotto nudo e volutamente spoglio. Google è integrato nel sistema e offre tutte le informazioni utili alla guida (ricariche, ristoranti, mete turistiche) più opzioni di gioco e divertimento.

L’auto riconosce il guidatore leggendo la chiave elettronica e una volta seduti al posto di guida non c’è nessun pulsante da premere. Basta inserire l’opzione D (Drive), utilizzando il selettore posto sul lato destro del piantone dello sterzo, e si parte. La morbidezza Volvo non viene meno in questo Suv a batteria che porta però i vantaggi dell’elettrico: ripresa prontissima, accelerazioni importanti, il tutto in un silenzio vellutato e in un ambiente votato al relax.

Due sono le opzioni disponibili per il motore. La prima, a trazione posteriore, ha un propulsore con batteria da 51 kWh con 272 cv di potenza e 344 km di autonomia, la seconda ha un doppio motore elettrico, una batteria da 69 kWh, trazione integrale 428 cv di potenza e 460 km di autonomia. Nella guida le due versioni differiscono davvero di poco, anche se la Dual Motor ha più brio e può accelerare da 0 a 100 km in 3,6 secondi. La ricarica dal 10 all’80 per cento si completa in 26 minuti in una stazione a corrente continua.

Proiettata nel mondo elettrico, EX30 è un prodotto bello e appetibile che dovrebbe aggiungere due tasselli importanti per rendere la vettura ancora più completa: un head up display per non costringere il guidatore a inclinare lo sguardo a destra verso il touch centrale e un selettore con diverse modalità di guida, capace di caratterizzare meglio le anime dell’auto.