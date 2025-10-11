"La dolcezza, il tormento. Nello specchio di Bruce"

"Bruce Springsteen aveva una certa idea d’America e ha aiutato molte persone a far capire questo Paese attraverso il suo sguardo, ma certo non puoi rappresentare tutto ciò che oggi sono gli States". Così ieri a Roma Jeremy Allen White che interpreta il Boss in Springsteen - Liberami dal nulla di Scott Cooper. Il film, in sala dal 23 ottobre con Walt Disney, racconta la realizzazione del mitico album Nebraska del 1982, inciso da Bruce con un registratore a quattro piste nella sua camera da letto in New Jersey. Un disco-capolavoro che segnò una svolta nella sua vita d’artista in preda allora a una profonda depressione, un album acustico puro, tormentato e volutamente minimalista.

Dice il regista: "Attuale questo film? È come se Bruce il disco lo avesse scritto oggi perché parla di un malessere anche morale e politico, ma non è mai di parte. Parla di persone ai margini che non hanno nulla di quel sogno americano che non sono riusciti a vivere". Nel cast della pellicola tratta dall’omonimo libro di Warren Zanes c’è anche Jeremy Strong (Succession) nel ruolo di Jon Landau, storico manager e confidente di Springsteen, mentre un grandissimo Stephen Graham (Adolescence) è Doug, padre di Springsteen.

Superstar dell’opera, il Lip Gallagher della serie Shameless nonché il tormentato chef Carmy Berzatto (Golden Globe 2023 come miglior attore) della serie The Bear: "Quando ho incontrato per la prima volta Bruce – rivela Jeremy Allen White, 34 anni – ero molto intimidito, ma mi sono fatto avanti perché avevo solo pochi mesi per catturare tutto quello che potevo di questo artista. Avevo notato anche che è un personaggio molto fisico, quasi violento quando suona, ma poi quando gli ho parlato ho scoperto tanta delicatezza e alla fine è stato proprio Bruce – continua l’attore che nel film canta e suona in prima persona, avendo imparato da zero per l’occasione – a darmi il coraggio di interpretarlo".

Centrale nel film – come nella vita del Boss – la figura del padre di Bruce. Dice Jeremy White: "Springsteen mi ha parlato molto del padre, una figura imprevedibile che gli ha reso difficile fidarsi di lui e gli ha prodotto rabbia e delusione, che lo ha portato ad affidarsi alla terapia, ma verso cui ha comunque provato tanto amore e comprensione". E a chi chiede a Jeremy White cosa pensi del fatto che già si parli di una sua candidatura agli Oscar, lui replica con modestia: "Non si fanno certe cose pensando ai riconoscimenti, mi fa solo piacere che questo possa spingere la gente ad andare in sala". Il 24 ottobre Sony Music darà alle stampe Nebraska ‘82: Expanded Edition, un cofanetto speciale disponibile in due formati con materiale inedito e la prima esecuzione dal vivo integrale dell’intero disco.