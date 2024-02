"La discutibile gag di Travolta al Sanremo 2006: il massaggio ai piedi di Victoria Cabello"

I Sanremi di Travolta? Fatti coi piedi. Non solo il caso delle scarpe di cui è testimonial indossate all’Ariston col logo in bella vista non oscurato dalla Rai, non solo la “gag terrificante “ (Fiorello dixit) del Ballo del qua qua a cui si è prestato riluttante. Un’altra gag discutibile fu quella di Travolta al Sanremo 2006 (di Panariello) con Victoria Cabello. "Avevo mal di piedi per via dei tacchi e mi venne l’idea di chiedere proprio a Travolta di massaggiarmeli", disse lei. E lui si prestò, sul palco dell’Ariston.