La cultura del cibo. I 40 anni del Baccanale. Eventi, mostre, incontri

Incontri, mostre, spettacoli, degustazioni, mercati e, naturalmente, menù a tema. È la 40ª edizione del Baccanale di Imola, storica rassegna dedicata alla cultura del cibo, in programma fino a domenica 16 novembre. Il calendario è ricco di eventi ispirati al tema dell’anno: un mondo di spezie. Dunque, oltre al cartellone di appuntamenti a tema, i ristoranti di Imola e dintorni hanno arricchito con le spezie i piatti regionali della tradizione e quelli moderni con menù dedicati.

Tra i protagonisti degli showcooking e delle cene del Baccanale ci sono poi chef stellati, come Massimiliano Mascia (due stelle, del San Domenico di Imola), Massimo Spigaroli (Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense) e Nicolò Quarteroni con Alessio Manzoni (Ferdy Wild di Lenna, Bergamo). Sarà proprio Max Mascia, domenica 2 novembre alle 18, a ricevere n piazza Matteotti il ‘Garganello d’Oro’, riconoscimento per “aver raccolto, conservato e rinnovato la grande tradizione del Ristorante San Domenico di Imola, mantenendo la sua posizione d’eccellenza nel panorama gastronomico italiano“.

Sempre domenica 2 novembre in piazza Matteotti, sarà la volta del maestro Gino Fabbri, con un racconto sul ruolo delle spezie nella pasticceria contemporanea. Il 5 novembre alle 17.30 in piazza Matteotti la food blogger Chiara Maci dialogherà con ristoratori, pizzaioli, pasticcieri e barman imolesi protagonisti delle proposte gastronomiche ispirate al tema dell’anno.

Il weekend dell’8 e 9 novembre sarà invece dedicato alle eccellenze locali con il tradizionale Banco d’assaggio dei vini e dei prodotti del territorio, ospitato all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Per il segmento della rassegna ‘Leggi e assaggia’ al Teatro Stignani, Stefania Auci, autrice della celebre saga dei Florio (’I leoni di Sicilia’, ’L’inverno dei leoni’, Editrice Nord), approfondirà il tema delle spezie e del loro legame con l’ascesa economica della famiglia palermitana (domenica 9 novembre alle 11). Il 13 novembre alle 20.30, Francesco Antinucci presenterà invece ‘Spezie. Una storia di scoperte, avidità e lusso’ (Laterza) allo Stignani. Il giorno successivo, venerdì 14 novembre, Imola diventerà capitale del mixology con ‘Il giro d’Italia in un drink - Spezie, sapori, storie’, un percorso tra cocktail e creatività ispirato al tema del Baccanale, sempre in piazza Matteotti.

Tra gli appuntamenti culturali, la visita guidata alla mostra ‘Spezie dal mondo’ con la direttrice artistica Carla Coco, che presenterà anche il volume ‘Venezia e le sue spezie. Origini, curiosità e ricette dei 20 aromi che hanno fatto la storia del gusto’ (El Squero Editore). A chiudere la manifestazione Dario Bressanini, divulgatore scientifico e chimico, con la presentazione de ‘La dieta termodinamica’ (Mondadori), domenica 16 novembre alle 11 al Teatro dell’Osservanza.