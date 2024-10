La ’Cucina ludica’ di chef Fusco. Il divertimento è servito tra sapori e contrasti originali

La definizione dei suoi piatti è un biglietto da visita che parla chiaro. Cucina ludica la chiama Andrea Fusco, e in effetti quello che lo chef consegna al tavolo, fra un sorriso, racconti di altri e di ogni tempo e vere e proprie emozioni, è un gioco di sapori, contrasti, gusti originali e sempre dettati da un’eccellenza inimitabile. Così con divertimento, leggerezza, spensieratezza e un approccio giocoso, risultato dell’esperienza acquisita nel corso di una lunga carriera, chef Fusco avvia un importante progetto nella nuovissima cucina di Nomina. Il ristorante appena aperto all’interno del Roma Luxus Hotel, fa parte dell’ambizioso progetto delle proprietarie Roberta Battista e Francesca Neri.

Qui, nelle vesti di cuoco e con tutto il suo estro, lo chef Andrea Fusco è pronto ad accogliere i commensali provenienti da ogni parte del mondo, condividendo con loro l’idea che per vivere bene bisogna sapersi divertire nella vita così come a tavola e in cucina, ma facendo anche attenzione alla salute. Nasce così il progetto gastronomico Nomina – Cucina Ludica. La parola Nomina? Concetto latino "Nomina sunt consequentia rerum", "i nomi sono conseguenza della realtà delle cose".

I sorrisi e il tocco magico con cui guida la sua giovane, giovanissima, squadra da allievi rappresentano bene lo stile altruista e sincero dello chef. I ritmi delle sue portate sono cadenzati dallo scorrere della qualità. Non ci sono mai mix forzati nei suoi piatti, ma tante contaminazioni che sembrano un giro del mondo da voler fare e rifare all’infinito. Fusco ha introdotto nella sua cucina delle griglie di ultima generazione, che permettono a carne, pesce o vegetali di esprimere tutta la loro fragranza attraverso un’attenzione estrema alle cotture, studiate per esaltarne proprietà nutritive in primis, insieme ad aromi e sapori. Nella semplicità di cotture essenziali, il gusto autentico torna al centro della scena, in piatti a base di pescato del giorno o pregiati tagli di carne la cui qualità non ha bisogno di orpelli per essere compresa da tutti. Nomina e chef Fusco. Lì, nel cuore di Roma. Per Roma e per chi, arrivando da ogni parte del mondo, ama Roma e la vuole vivere in un modo unico. E originale.