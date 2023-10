La cucina è terapeutica. Le idee di Rubina Rovini raccolte in un romanzo

"La cucina è un modo per guardare il mondo, per conoscere l’intimità delle persone. E nel mio caso è stata anche un cerotto di vita, perché un piatto buono aggiusta tutto: in questo libro ci sono le mie esperienze di vita personale e professionale, una sorta di ‘Bignami’ che noi chef dovremmo sempre portare dietro". Rubina Rovini, 42 anni compiuti martedì, va subito dritta al punto. Nota al grande pubblico per aver partecipato alla quinta edizione di Masterchef nel 2015 (settimo posto finale) si è poi affermata su più fronti: nella brigata di Antonino Cannavacciuolo a Villa Crespi prima, passando dalla tv con ‘La Prova del Cuoco’ e ‘La Versione di Rubi’ fino all’attualità da imprenditrice e consulente per la ristorazione, senza mai venir meno ai suoi 87mila follower su Instagram. L’ultima fatica è stata la più stimolante, quella letteraria. Con ‘L’ingrediente segreto per essere felici’ (editore Sperling & Kupfer) la 42enne si è messa a nudo, in un romanzo con evidenti riferimenti autobiografici ambientato nelle campagne pugliesi: "Sono nata a Pisa ma la mamma è barese doc. Di quelle dove in casa non potevano mai mancare le polpette al sugo, perché non si sa mai chi poteva arrivare. Il libro parla di un ritorno in paese per il funerale dell’amata nonna, che si trasformerà in un nuovo punto di partenza dove si intrecciano tradizioni, famiglia, amore e cucina".

Stefano Chiossi