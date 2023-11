La “Cinecittà“ toscana: 200 milioni di euro in arrivo dal Bahrein

Duecento milioni di euro da investire in una Cinecittà toscana. Un fondo di investimenti del Bahrein sarebbe in una "fase di colloqui avanzati" per investire questa cifra – corrispondente a 213 milioni di dollari – nei nascenti Tuscany Film Studios, che il produttore italocanadese Andrea Iervolino (foto) sta per costruire nei dintorni di Firenze. Lo ha anticipato Variety. Andrea Iervolino, 35 anni, produttore anche di Ferrari con Adam Driver e Penelope Cruz passato all’ultima Mostra di Venezia, nel 2020 è stato inserito da Variety fra le figure più influenti dell’industria mondiale dello spettacolo. Ora, sta producendo il primo film da regista di Johnny Depp.

Il complesso della Hollywood toscana che Iervolino ha in mente prevede un grande set, un enorme spazio per scenografie da costruire, un cinema e un hotel di lusso. La zona nella quale sarà edificato è nel comune di Impruneta. Lo stesso Iervolino ha annunciato, lo scorso agosto, che avrebbe investito 50 milioni di euro nel progetto: il budget attuale per la realizzazione degli Studios sarebbe intorno ai 300 milioni di euro, secondo quanto riportato da Variety. "La Toscana ha i paesaggi più belli del mondo: un attore farebbe carte false per girare qui. Noi aggiungeremo studi cinematografici all’avanguardia", dice Iervolino. I Tuscany Film Studios saranno il più grande studio cinematografico d’Italia attrezzato per le riprese in VR e per le riprese "immersive" a 360 gradi. "Abbiamo già acquistato una enorme library di sfondi e scenari da tutto il mondo, così che anche per i filmati immersivi, non sarà necessario andare in Siberia o a Bangkok per girare una scena ambientata in Siberia o a Bangkok", ha detto Iervolino. L’obiettivo è iniziare le prime produzioni cinematografiche entro il 2024, con alcune aree degli Studios già attive e altre ancora in costruzione.