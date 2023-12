La chimera della modernità. Storia vera di un luogo immaginario

C’era una volta un paese felice. Un posto dal nome che è tutto un programma: Eranova, borgo nato ai primi del Novecento per ribellarsi alla prepotenza latifondista. Un pugno di famiglie, case basse a ridosso del mare, e che mare: quel Tirreno dall’acqua diafana con sullo sfondo l’isola di Stromboli. Eranova è in pericolo. Sono gli anni ‘70, la Calabria è in subbuglio dopo i fatti di Reggio e la politica risponde come solo sa fare: promettendo cattedrali nel deserto che non vedranno mai la luce. È l’ennesimo Eldorado: un gigantesco centro siderurgico in grado di risolvere in pochi anni la povertà endemica di queste lande.

La storia è vera, eppure evanescente: chi cerca Eranova oggi sulle mappe online trova un puntino tra le banchine del gigantesco porto di Gioia Tauro. Di Eranova non è rimasta neanche la memoria. Un paese sacrificato a una modernità che non è mai arrivata perché, e anche questa è cronaca, il porto che l’ha spazzato via era pensato per servire una fabbrica che non ha mai visto la luce. Oggi il porto, almeno lui, è vivo e pulsante, ma di quelle case basse e di quel paese felice non rimane traccia.

Dove non può la storiografia c’è la letteratura e Carmine Abate, premio Campiello con La collina del vento, in queste storie a metà tra realtà e magia è un maestro. Ci ha abituati fin dagli anni Novanta con le vicissitudini di Hora, il suo borgo arbereshe, immaginario tanto quanto concreto, e con le avventure di giovani forti e innamorati, intrecciate alla determinazione di un popolo che a un certo punto, dopo tanto vagare, si ferma e dice ‘qui vivremo’.

Così anche la storia vera di Eranova, ricostruita dallo scrittore in anni di lavoro alla ricerca dei pochi superstiti, si intreccia con la vita immaginata della pasionaria Lina e dell’innamorato suo, Lorenzo, che quel paese decide di adottarlo prima per amore, poi per passione, quindi per rabbia. Si dipana da qui un romanzo che sa di avventura e sentimento, e di un paese per il quale lottare anche se la guerra è già perduta fin dalle prime pagine. Ma poco importa, poiché il miracolo di Un paese felice (Mondadori) può compiersi lo stesso. Animato da straordinari personaggi inventati come il vecchio Petraro o mastro Cenzo, che vanno a braccetto con le storie vere di Pier Paolo Pasolini, García Márquez e perfino Giulio Andreotti. Una volta in più Abate ci regala un romanzo corale, potente, magico e ‘saporoso’, come scriverebbe lui. Ecco una storia con cui cominciare bene il 2024.

Simone Arminio