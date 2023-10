La C5 Aircross ibrida è già ordinabile

Debutto della nuova C3 Citroen a metà mese. La quarta generazione non preclude tuttavia l’esordio di altri modelli della gamma elettrica ed elettrificata su cui la casa francese punta per toccare la quota di vendita del 5% in Europa. C5 Aircross ha anche una versione ibrida plug-in: la 180 e-EAT8 è già ordinabile. Il powertrain associa il benzina 1.6 Pure Tech da 150 cavalli a un’unità elettrica da 110 cavalli, per una potenza di 180 cv e 360 Nm. L’autonomia in elettrico è di 58 chilometri.