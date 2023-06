La Biennale di Pedrosa "Siamo tutti stranieri"

Quante accezioni può avere, ancor più se si parla d’arte, l’espressione Stranieri ovunque (Foreigners Everywhere)? Per Adriano Pedrosa (nella foto), brasiliano, che l’ha scelta quale titolo della 60ª Esposizione internazionale d’arte della Biennale di Venezia (20 aprile - 24 novembre 2024), ha almeno due significati in un mondo "pieno di crisi multiformi" relative ad aspetti legati all’esistenza delle persone "all’interno di Paesi, nazioni, territori e confini" ma investono anche la lingua, l’identità, il genere, la sessualità, la razza, la libertà o la ricchezza.

Il titolo della mostra – tratto da lavori realizzati nel 2004 dal Collettivo Claire Fontaine, nato a Parigi e con sede a Palermo, e dal nome di un collettivo torinese "che nei primi anni Duemila combatteva il razzismo e la xenofobia in Italia" – per il curatore "vuole intendere che ovunque si vada e ovunque ci si trovi si incontreranno sempre degli stranieri; sonosiamo dappertutto. In secondo luogo, che a prescindere dalla propria ubicazione, nel profondo si è veramente sempre stranieri".

Pedrosa, assieme al presidente della Biennale Roberto Cicutto, ha tracciato le linee portanti di un’esposizione che si annuncia nel senso della contemporaneità, che guarderà all’interno di una visione globale ad aree geografiche, come il Sud del mondo, per troppo tempo lasciate ai margini. "Si parlerà – ha detto Pedrosa – di artisti che sono essi stessi stranieri, immigrati, espatriati, diasporici, emigrés, esiliati e rifugiati, in particolare di coloro che si sono spostati tra il Sud e il Nord del mondo".