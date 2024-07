La bellezza in bicicletta. Sesta Tappa. Da L’Aquila a Sulmona, pedalando tra le cicale

Siamo stati in mezzo alle cicale tutto il giorno, fra splendidi paesaggi montani. Da segnalare la caduta sulla strada sterrata a fianco del fiume Aterno del professore di Scienze Giovanni Alessi. Contusione al braccio affrontata con Arnica.

Poi siamo arrivati a L’Aquila. La serata è stata bella nel Parco della Memoria. Anna Maria Piccoli ci ha fatto entrare nel magico mondo della cucina di Pellegrino Artusi. Sulla sua storia con Carlo Amato dei Têtes de Bois Anna ha allestito uno spettacolo e durante lo spettacolo cucina una frittata di cipolle che poi viene offerta al pubblico. E per rimanere in tema, su oltre 300 ristoranti stellati, solo il 3% hanno come chef una donna. Ma non era mamma che cucinava? La Corale Novantanove ha cantato “Vola Vola”, Maria Grazia Calandrone ha letto pagine di una emotività disarmante, Silvia del Centro anti-violenza ci ha ricordato il suo impegno. C’era proprio un bel pubblico e soprattutto grazie ancora a Elena Bianchi dell’Arci e ad Andrea Fugaro che con amore hanno reso possibile questa bella puntata aquilana.

Oggi si va a Terni, si sale a Sella di Corno poi si segue il Velino fino alla Nera e dopo le cascate delle Marmore, Terni. Spettacolo in Viale Brin 111, nel cortile del Palazzone. Ci saranno anche Carlotta Scarlatto e Lucilla Galeazzi, il Coro della Casa delle Donne e il centro anti-violenza Liberetutte. Domattina si parte molto presto, i chilometri sono 102.