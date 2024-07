La bellezza in bicicletta. Ottava tappa, lungo il lago Trasimeno verso Lucignano

Ci siamo svegliati con le logge del Palazzone di Viale Brin, abitazioni di operai delle Acciaierie, negli occhi e nelle orecchie la bellezza della voce di Lucilla Galeazzi di nuovo nella sua Terni e poi la splendida Carlotta Scarlatto e, in rappresentanza della Fondazione Una Nessuna Centomila, Celeste Costantino, la vicepresidente. Le operatrici e il Coro della Casa delle Donne del territorio sono state la risposta in una serata che porterò nel cuore. Si era partiti presto per attraversare l’Umbria, il tuffo al cuore ce lo ha regalato Bevagna, ma è stato affascinante anche entrare nel Duomo di Spoleto e vedere che il Festival dei Due Mondi lo stavano smontando i tecnici. Di questa splendida Umbria nei dintorni di Perugia non resta molto, siamo passati fra consumo di suolo e aree industriali. Poi il Lago Trasimeno, azzurro fra le querce, visto dalla collina di Magione.

Oggi tappa breve, si parte con calma diretti al borgo di Lucignano attraversando la infuocatissima Val di Chiana. Ospiti Fernanda Pessolano&Marco Pastonesi e i loro racconti di bicicletta e Petra Magoni con la sua straordinaria vocalità. Il territorio risponderà con “ il Coro de L’albero d’oro”. Io oltre a Angelo Pelini e Stefano Ciuffi, rispettivamente piano e chitarra, mi porterò anche Francesco Chimenti al violoncello.