La bellezza in bicicletta, nona tappa. In testa due tredicenni, direzione Romagna

Lucignano, bellissimo borgo, ci siamo arrivati dopo il Trasimeno, qualche saliscendi e lo strappo finale per il paese. Oggi abbiamo visto pedalare molto bene Gea e Giuseppe 13 anni a testa. Nella piazzetta raccolta Fernanda Pessolano&Marco Pastonesi e i loro racconti di ciclismo, il coro del paese “L’Albero d’oro”. Un incanto il violoncello di Francesco Chimenti, e la chitarra di Stefano Ciuffi. Oggi tappa appenninica fra i faggi del Casentino, fino ai Mandrioli dove Alfonsina 100 anni fa svalicò in Romagna.

Ora che siamo alla decima tappa un grazie va a Treccani per la Cultura, FIAB, ARCI, associazione culturale pediatri e ovviamente UnaNessunaCentomila, sulle salite vi sentiamo pedalare accanto a noi. Per la Bellezza in bicicletta che ci circonda. Andrea Satta.