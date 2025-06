’La bellezza dei margini’. Colline Geotermiche. Si apre il festival

Un cartellone denso e appassionato, che intreccia teatro, musica, danza, incontri e passeggiate: il Festival delle Colline Geotermiche 2025, ideato da Officine Papage con la direzione artistica di Marco Pasquinucci e quella organizzativa di Annastella Giannelli, anima fino al 9 agosto l’estate del Geoparco Unesco nelle colline toscane. ’La bellezza dei margini’ è il tema scelto per questa edizione, che si aprirà con un’Ouverture di tre giornate e un ospite d’eccezione: Corrado Augias (nella foto), atteso domani a Pomarance alle 19 per l’incontro ’Ma noi Italiani chi siamo? La costruzione di un cittadino nell’Italia che cambia’. Le novità in arrivo sono davvero molte, a partire dal coinvolgimento del Comune di Montieri, che si aggiunge a Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Monterotondo Marittimo.

Tra le anteprime nazionali, spiccano due produzioni del Teatro Metastasio di Prato: il 28 giugno Lorenzo Maragoni sarà in scena con ’Tipico maschio italiano’ (ore 21.30 Monteverdi Marittimo), mentre il 25 luglio Andrea Cosentino presenterà ’Trash Test’ (ore 21.30 Pomarance), happening interattivo sul potenziale drammaturgico dell’intelligenza artificiale. AI, web e social sono anche al centro di ’La strana storia della signora Frola e del signor Ponza suo genero’, ispirato a Pirandello e in anteprima mondiale il 20 luglio a Castelnuovo Val di Cecina, in coproduzione tra Officine Papage e il Teatro da Garagem di Lisbona. Dall’11 al 13 luglio riflettori puntati sulla letteratura con l’edizione speciale del Premio Renato Fucini. Il Festival è un invito a farsi parte di un racconto collettivo dove la scena incontra il paesaggio e l’arte diventa esperienza condivisa tra cittadini, artisti e territori. Programma completo sul sito Officine Papage.