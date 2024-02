La Basilicata è la regione più accogliente d’Italia

Basilicata regione sempre più accogliente. È quanto emerge dallo studio di Demoskopika sulla reputazione dei sistemi turistici regionali che quest’anno è stato allargato all’ambito europeo con l’European Tourism Reputation Index. Nel 2022 Booking.com assegnò la medaglia d’oro a Matera come città più accogliente del mondo e alla Basilicata come regione più accogliente d’Italia. Nel 2023 invece è arrivato il primo premio di Travel Appeal come meta con la migliore Reputazione online - quindi la preferita dai visitatori italiani e internazionali - e si è guadagnata il terzo posto come migliore reputazione fra i turisti stranieri, superando regioni italiane ben più blasonate.