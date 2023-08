L’ultimo valzer di Robbie Robertson: addio al leader di The Band

Los Angeles. 9 agosto 223 – Il leggendario chitarrista-cantautore-cantante Robbie Robertson, che ha portato il gruppo canadese-americano The Band alla ribalta negli anni '70 e ha lavorato a lungo con Bob Dylan e Martin Scorsese , è morto. Aveva 80 anni. Secondo quanto annunciato dai suoi portavoce, e quanto riportato da "Variety", Robertson è morto mercoledì a Los Angeles dopo una lunga malattia. In una dichiarazione, il manager di Robertson da 34 anni, Jared Levine, ha dichiarato: "Robbie era circondato dalla sua famiglia al momento della sua morte, tra cui sua moglie, Janet, la sua ex moglie, Dominique, il suo partner Nicholas e i suoi figli Alexandra , Sebastian, Delphine e il partner di Delphine, Kenny. Lascia anche i suoi nipoti Angelica, Donovan, Dominic, Gabriel e Seraphina. Robertson ha recentemente completato il suo quattordicesimo progetto musicale per film con il collaboratore abituale Martin Scorsese, "Killers of the Flower Moon". Al posto dei fiori, la famiglia ha chiesto che vengano fatte donazioni alle Sei Nazioni del Grand River per sostenere un nuovo Woodland Cultural Center”.

Dopo che il concerto d'addio di The Band del 1976 "The Last Waltz" è stato filmato da Scorsese, Robertson ha continuato a lavorare con il regista come compositore, supervisore musicale e produttore musicale a partire dal 1980 in film come "Toro scatenato", "Re per una notte", “Il colore dei soldi”, "Casino”, “Gangs of New York”, “The Departed”, “Shutter Island”, “The Wolf of Wall Street”, “Silence”, “The Irishman” e “Killers of the Flower Moon". Tuttavia, Robertson rimane conosciuto per le canzoni che ha scritto per The Band, come "The Weight", "Up On Cripple Creek", "The Night They Drove Old Dixie Down", "The Shape I'm In".

Robertson ha fatto quella che si è rivelata essere la sua ultima intervista solo due settimane fa con "Variety” , parlando dei suoi 55 anni di collaborazione con Scorsese, fino a "Flower Moon", che è stato presentato in anteprima a Cannes e uscirà entro la fine dell'anno. "Noi stessi siamo sbalorditi dal fatto che la nostra fratellanza sia sopravvissuta a tutto", ha detto del suo lavoro con il regista. “Eravamo insieme nel '78 e siamo ritornati a collaborare, anno dopo anno. Sono così orgoglioso della nostra amicizia e del nostro lavoro. È stato un regalo nella vita".

Il cantautore-chitarrista, il cui nome completo era Jamie Royal "Robbie" Robertson, era nato a Toronto, Ontario nel 1943 e aveva iniziato a suonare la chitarra all'età di 10 anni. Aveva 16 anni quando si è unito agli Hawk, gruppo spalla del cantante rockabilly americano Ronnie Hawkins. Robertson e i suoi compagni di band - il batterista Levon Helm, il bassista Rick Danko, il pianista Richard Manuel e l'organista Garth Hudson - si misero in proprio nel 1964. Da allora gli Hawks sono stati la potente band itinerante di Bob Dylan (meno Helm per la maggior parte delle date) durante il tumultuoso primo tour "elettrico" del cantautore, 1965-66.

Scritturata dalla Capitol Records nel 1968, The Band divenne famosa con i suoi primi due album, "Music From Big Pink" e "The Band", che _ basandosi sulla rielaborazione del repertorio più tradizionale americano, dal blues al country _ avrebbero influenzato sia i contemporanei come Eric Clapton e George Harrison sia le successive generazioni di musicisti Usa.

Helm ha attaccato Robertson per lo scioglimento della band nel '76 nella sua autobiografia del 1993 "This Wheel's On Fire", e si è rifiutato di apparire all'introduzione del gruppo nella Rock and Roll Hall of Fame del 1994. The Band si sono riuniti per tre album senza Robertson negli anni '90. Manuel si è suicidato durante un tour del 1986; Danko è morto nel 1999 e Helm è morto nel 2012.

Nel 1998, Robertson è entrato a far parte della DreamWorks Records, il ramo "musicale" dell'etichetta della DreamWorks, come dirigente creativo. Tra i suoi lavori, la colonna sonora del 2001, doppio disco di platino, del successo d'animazione dello studio “Shrek”. La casa discografica ha chiuso nel 2005.

Gli ultimi anni della sua carriera sono stati in gran parte dedicati a memorie, sontuose ristampe del catalogo della band pittura e, soprattutto, film, spesso con Scorsese, in particolare "Casino", "The Wolf of Wall Street", "The Irishman" ” e, appunto, “Killers of the Flower Moon”. Quando Robertson ha fatto quella che si è rivelata essere la sua ultima intervista a fine luglio con Chris Willman di “Variety”, ha parlato con entusiasmo del suo lavoro su "Killers of the Flower Moon", anche se ha riconosciuto di essere in cattive condizioni di salute al momento del conversazione.

"Quando l'idea di 'Killers of the Flower Moon' si stava muovendo e sembrava lì lì per realizzarsi”, ha detto Robertson nell'intervista, "per me e Marty, ogni tanto ci chiedevamo: 'Non è incredibile che siamo arrivati a questo, che abbiamo una storia e abbiamo questa cosa a cui siamo entrambi a modo nostro attaccati?' Marty e io abbiamo entrambi 80 anni e stiamo per fare un western, stiamo per fare un film sugli indiani, a modo nostro”. (Robertson ha usato i termini “indiano” e “nativo” in modo intercambiabile, come ha detto che facevano i suoi amici della comunità, alla quale peraltro apparteneva per motivi familiari). “C'è un particolare piacere in questo: 'Proviamo a fare qualcosa di magnifico'. Ogni volta che entri in un progetto, vuoi sparare in alto e vuoi fare un ottimo lavoro”.

Il tweet più recente dal suo account è stato pubblicato appena un giorno prima della sua morte: una foto divertente di se stesso, 1970 circa, con Garth Hudson, ora l'ultimo membro sopravvissuto di The Band.