Roma, 9 ottobre 2020 - I viaggiatori hanno deciso: quest'anno il paese più bello è l'Italia, incoronata dai lettori della rivista Condé Nast Traveller. O forse sarebbe meglio dire il più desiderato dagli oltre 700mila votanti, visto che l'annuale sondaggio che assegna i Readers' Choice Awards si è svolto nei mesi del lockdown quando viaggiare era impossibile: una meta dei sogni, insomma, un luogo consolatorio a cui tornare quando il mondo si rimetterà in moto.



Nella classifica dei paesi, alle spalle dell'Italia si piazzano Sri Lanka, Portogallo, Giappone e Grecia (qui la lista completa). Ma al di là di questi, i premi coprono una vasta gamma di categorie, dalle mete agli hotel. Ecco allora per le città il podio composto da San Miguel de Allende in Messico, Chiang Mai in Thailandia e Merida, ancora in Messico. Fra le isole si impone Policandro in Grecia come la più bella in Europa, Saint Barts per i Caraibi, l'arcipelago filippino della Visayas (e in particolare Cebu) per l'Asia, l'arcipelago di Bazaruto, al largo del Mozambico, per l'Africa e l'Oceano Indiano.



Gli hotel sono suddivisi fra le principali città e regioni turistiche: ad esempio, il migliore a Roma è l'Hotel Hassler, a Firenze il Portrait, a Venezia il San Clemente Palace Kempinski, e nel resto della Penisola, escluse le tre città-gioiello, il Grand Hotel Tremezzo sul lago di Como. Il miglior resort in Europa è il Royal Champagne Hotel and Spa in Francia, mentre guardano a mete più esotiche il top in Indonesia è il Mulia di Bali e in Messico l'Andaz Mayakoba Resort Riviera Maya. Per chi cerca invece il paradiso del benessere, il miglior resort con spa in assoluto è l'Ananda in the Himalayas, in India.



Come migliore compagnia aerea i voti convergono su Singapore Airlines, come aeroporto di riferimento sul Changi – sempre a Singapore. Il treno più bello del mondo è il Belmond British Pullman. Qui potete leggere la lista completa dei vincitori dei Readers' Choice Awards.



Leggi anche:

- Dieci borghi italiani da scoprire in autunno

- I 10 luoghi e le esperienze di viaggio più belli del mondo secondo Lonely Planet

- I quartieri più cool del mondo nel 2020, secondo Time Out

© Riproduzione riservata