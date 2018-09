Venezia, 2 settembre 2018 - Al Lido è scoppiata la 'febbre Ferrante'. Alla mostra del cinema il regista Saverio Costanzo presenta - in anteprima mondiale fuori concorso - i primi due capitoli della serie 'L'amica geniale', tratta dal best seller, amatissimo in tutto il mondo, dell'autrice (o autore?) che tuttora tiene nascosta la sua vera identità.

E dopo tanta attesa, anche da parte della stampa internazionale, gli applausi sottolineano la riuscita dell'operazione: trasporre in 8 puntate la storia dell'amicizia di Elena e Lila, nata sui banchi di scuola e diventata legame di una vita. La serie si vedrà in autunno su Rai1, Raiplay e sulla piattaforma Timvision e come evento in sala da Nexo 1-2-3 ottobre.

"Con la 'scusa' dei sentimenti guardi un'opera profondamente e contemporaneamente politica nel senso sentimentale del termine", ha sottolineato Costanzo che ha ammesso una citazione-omaggio a Roma Città Aperta di Rossellini.

L'Amica Geniale è produzione italiana di eccellenza, "una bellissima storia italiana artigianale come le scarpe Cerullo", l'ha definita Lorenzo Mieli produttore con Mario Gianani per Wildside (insieme alla Fandango di Domenico Procacci), evocando il nome della famiglia dello scarparo della coprotagonista Lila. C'è un grande network Usa come Hbo e c'è la Rai, con Timvision. "Un tassello fondamentale per la strategia internazionale produttiva della Rai - ha detto Tinni Andreatta, direttrice di Rai Fiction - e la ricerca di una grande qualità tra le eccellenze produttive e i talenti artistici italiani".

Nella delegazione al Lido per la serie, dietro le quinte, c'è anche Paolo Sorrentino, produttore esecutivo. Emozionate le giovani protagoniste Elisa del Genio e Margherita Mazzucco, rispettivamente Elena bambina e adolescente e Ludovica Nasti e Gaia Girace ossia Lila Cerullo bambina e ragazza. Tra gli sceneggiatori con Laura Paolucci, Costanzo e Francesco Piccolo c'è la stessa misteriosa Elena Ferrante. "Eravamo in contatto via mail - raccontano Piccolo e Costanzo - un carteggio sempre più intenso in cui lei stesso suggeriva qualcosa ma non in difesa del libro quanto della storia, dimostrando una grande fiducia".

LA REGIA - Saverio Costanzo, che ha firmato la regia degli otto episodi, spiega: "Ho cercato di prediligere il racconto assecondandone svolte e movimenti dei personaggi. Questa è una trasposizione che tenta di riconsegnare agli spettatori le grandi scene del romanzo di Elena Ferrante da cui la serie è tratta". La stessa autrice è intervenuta nell'opera, ma "sempre via mail", visto che l'identità che si cela dietro lo pseudonimo continua a essere un mistero.

E ancora: "Sono stato un lettore appassionato della saga, non ho esitato un secondo quando mi è stata chiesta la disponibilità né mi sono fatto spaventare dalla grandezza della produzione perché un regista per riuscire a trovare la bussola - ha detto - deve capire se il cuore, il nucleo del racconto somiglia a quello che può fare e io nei libri avevo trovato una condivisione di idee, di rappresentazione della società, una ostinazione nella ricerca anche pericolosa di una verità drammaturgica".

LE INTERPRETI - A interpretare le protagoniste nelle diverse fasi della vita sono le bravissime Elisa Del Genio, Ludovica Nasti, Margherita Mazzucco, Gaia Girace: "La recitazione, sempre in bilico, è - sottolinea il regista - alla ricerca di una densità e di una pienezza ogni volta animata dalle correnti contrarie e contraddittorie che animano i personaggi". La voce del racconto è la stesura di un libro. "Una prima persona - spiega il regista - che accompagna lo spettatore dentro i pensieri più inconfessabili della protagonista. Una voce che ha la funzione anche di legare insieme il tempo del racconto con la stessa anarchica e sentimentale libertà delle pagine di un diario".

LA STORIA - Quando l'amica più importante della sua vita sembra essere scomparsa senza lasciar traccia, Elena Greco, una donna anziana che vive in una casa piena di libri, accende il computer e inizia a scrivere la storia sua, di Lila e della loro amicizia nata sui banchi di scuola negli anni Cinquanta. Ambientato in una Napoli pericolosa e affascinante, il racconto copre oltre sessant'anni e tenta di svelare il mistero di Lila, che è appunto l'amica geniale.