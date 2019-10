Roma, 2 ottobre 2019 – Dopo due anni d’amore Kylie Jenner e Travis Scott mettono in pausa la loro storia. È quanto riporta il sito TMZ, raccontando come i due non siano più apparsi insieme in pubblico dalla fine di agosto e anche su Instagram le foto di coppia mancano da inizio settembre. Alcuni amici della coppia avrebbero rivelato al sito che la decisione di lasciarsi, o meglio di essere nella fase di “relazione complicata” è stata presa da entrambi ormai da qualche tempo tanto che non vivrebbero più sotto lo stesso tetto. “Hanno provato a far funzionare la relazione per un po’, ma alcune settimane fa hanno deciso di prendersi del tempo, anche se fra loro non è finita” rivela la fonte anonima a TMZ ricordando, inoltre, che non è la prima volta che la 22enne influencer e il rapper mettono in stand-by la loro relazione, salvo poi tornare insieme.

La storia d’amore tra la sorellastra di Kim Kardashian, imprenditrice e personaggio tv, e il cantante 28enne è iniziata nella primavera del 2017 e galeotto fu il festival di Coachella. I due, travolti da un ‘insolito destino’, il 1° febbraio 2018 sono diventati genitori della piccola Stormi che adesso è la priorità per entrambi. Belli, giovani, ricchi (lei è stata inserita da ‘Forbes’ nella lista dei miliardari 2019, come la miliardaria più giovane al mondo) e innamorati, i due erano considerati una delle coppie più glamour del jet-set americano. Ma già a febbraio del 2019 c’erano state le prime voci di crisi con tanto di speculazione di Scott che tradiva la Jenner, spingendo il cantante a cancellare il suo show a Buffalo.

Sul tradimento non è mai arrivata una smentita ufficiale ma secondo ‘People’ i due “hanno problemi di fiducia”. E litigherebbero per tutto, anche “per cose ridicole” sostiene ‘E! News’ aggiungendo che la socialitè “può diventare molto scettica su Travis” e lui sarebbe parecchio stressato tanto da non riuscire a “tirar fuori nuove canzoni”. Prima di arrivare alla (momentanea) rottura, però, la coppia ci ha provato in tutti i modi a far funzionare le cose tanto che hanno trascorso un’estate di passione, sempre insieme, facendo anche una vacanza extralusso a Capri dove, a bordo di uno yacht hanno festeggiato il compleanno dell’imprenditrice che, però, alle nozze bis di Justin Bieber e Hailey Baldwin si è presentata da sola.