Kuliscioff, una vita per gli ultimi. Le straordinarie lotte di Anna K

Milano, 31 dicembre 1925,casa Kuliscioff-Turati,Portici Settentrionali 23Un silenzio irreale avvolgeva piazza del Duomo. Il vento faceva ondeggiare le bandiere rosse, il manico stretto nelle mani di uomini e donne dal volto scavato, manodopera sfruttata nelle fabbriche milanesi. In tanti provenivano dalle province, o arrivavano dalle regioni vicine. Il freddo avvolgeva la città, la nebbia fitta sfumava i contorni dei palazzi insinuandosi tra le vie. Il cielo bianco pareva un velo steso su quel giorno di lutto. Nessuno voleva mancare all’appuntamento: l’ultimo saluto alla signora del socialismo, Anna Kuliscioff.

C’erano i vessilli delle associazioni, delle federazioni e delle sezioni socialiste. C’erano le donne con le quali Anna aveva combattuto tante lotte per conquistare paghe e condizioni di lavoro più dignitose: le risaiole del lodigiano, le mondine del pavese e, ancora, le tabacchine di via Moscova, le sarte di corso Magenta, le operaie di Ponte Seveso e di corso Garibaldi. Erano gli stessi quartieri di Milano nei quali lei aveva lavorato gratuitamente come ginecologa, negli ambulatori per i poveri.

C’erano le levatrici della Maternità di Santa Caterina dell’Ospedale Maggiore, con le quali Anna aveva salvato tante ragazze, martoriate dai ferri infetti usati per liberarle di gravidanze indesiderate; le emancipazioniste che, come lei, chiedevano inascoltate il voto alle donne e la parità tra i sessi; le collaboratrici della testata che aveva fondato, La Difesa delle Lavoratrici, e i giornalisti dell’Avanti!, il quotidiano del suo partito.

Nessuno si era dimenticato di lei, una donna totalmente votata alla causa degli ultimi della società. Così fedele alla lotta che per anni, con il fiatone per i polmoni malandati, aveva salito le scale delle case dove vivevano i dimenticati, per portare loro appoggio e conforto. Il suo impegno restava comunque immutato, anche se da tempo non poteva più fare la dutura dei puarett, come veniva chiamata, la dottora dei poveri, proprio perché le sue condizioni di salute non glielo consentivano. Anche per questo, la gente umile di Milano, falcidiata dalle conseguenze di una guerra feroce che aveva seminato milioni di morti in tutta Europa, considerava naturale partecipare al suo funerale: era il grazie della classe operaia a quella donna minuta giunta dalla lontana Russia, che sognava di costruire un mondo migliore, in una società che correva veloce senza curarsi però dei diritti dei più fragili. Una società che chiamava progresso quella corsa senza freni.

Adesso erano tutti lì, in attesa sul sagrato, con gli amici e i compagni di tante battaglie iniziate già sul finire dell’Ottocento, e proseguite con rinnovato vigore negli anni in cui il fascismo si era fatto più forte. Una folla imponente e composta, stretta sotto la casa dove Anna aveva abitato per oltre trent’anni e nella quale si era spenta due giorni prima, alle 13.45, con attorno le persone più care, la attendeva per l’ultimo saluto: l’amato compagno Filippo Turati, la figlia Andreina Costa, avuta dalla sua prima relazione con Andrea Costa, l’affezionata cameriera Maria, che l’aveva assistita sino all’ultimo.

Il capo chino, pazientemente in coda e senza alcuna voglia di parlare, ognuno aveva aspettato il proprio turno per firmare il registro delle condoglianze, aperto su un tavolino nei pressi della portineria. In una cesta lì accanto, si accumulavano invece lettere e telegrammi spediti da tutta Italia e anche dall’Europa, tra cui le missive dei grandi del socialismo. Corone di garofani rossi, avvolte da nastri, continuavano ad arrivare: ne erano state caricate già oltre cento sulle quattordici carrozze che avrebbero seguito il feretro fino al Cimitero Monumentale.

Anche i cronisti delle testate cittadine erano arrivati per seguire la cerimonia. Era un funerale da raccontare in prima pagina, nonostante il peso della censura fascista, che avrebbe voluto cancellare la figura di Anna. Non era per nulla scontato che in quella giornata tutto sarebbe filato liscio.

