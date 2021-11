Mentre partecipava al The Howard Stern Show, l'attrice Kristen Stewart ha rivelato di essere fidanzata con la sceneggiatrice Dylan Meyer e di volersi sposare con lei. Ha anche raccontato di avere conosciuto Meyer sul set di un film, senza specificare quale, ma che poi aveva perso i contatti con lei. Si sono incontrate di nuovo durante la festa di compleanno di un amico comune, nell'estate del 2019, e in quel momento è scattata la scintilla. Era da un po' di tempo che le due venivano fotografate insieme, in un paio di occasioni indossando anelli che avevano spinto il gossip a ipotizzare un fidanzamento: fino a ora, però, erano mancate conferme ufficiali dalle dirette interessate.



Kristen Stewart e Dylan Meyer vogliono un matrimonio semplice

Kristen Stewart ha anche rivelato che Dylan Meyer le ha fatto la proposta di matrimonio, una cosa che lei desiderava e che aveva chiaramente lasciato intendere: "È stato un momento molto dolce e lei è stata perfetta", ha raccontato Stewart. Se questo momento è avvenuto secondo tutti i crismi tradizionali, per quanto riguarda le nozze si punta invece a una cerimonia semplice, senza fronzoli o formalità. In base alle dichiarazioni raccolte da NBC News, l'attrice vuole che il tutto si svolga "a casa. Voglio che avvenga a Los Angeles, così tutti possono venire e... Voglio che sia una cosa molto rilassata. Non desidero che qualcuno accompagni all'altare qualcun'altra, semplicemente ci metteremo una di fronte all'altra e ci scambieremo le promesse nuziali.



Chi è Dylan Meyer

Il volto della 31enne Kristen Stewart è famoso in tutto il mondo, grazie alla saga di 'Twilight' e successivamente a film come 'Sils Maria', 'American Ultra', 'Certain Women', 'Café Society', 'Personal Shopper', 'Charlie's Angels' e anche al recente 'Spencer' (2021, storia di un momento cruciale nella vita di Lady D). Come ogni sceneggiatrice o sceneggiatore, invece, Dylan Meyer è meno famosa, perché il suo lavoro non avviene sotto i riflettori. Di lei sappiamo che ha 33 anni (ne farà 34 il prossimo 4 dicembre, quindi è del segno del Sagittario). Ha recitato in una manciata di cortometraggi, che ha scritto diretto e prodotto il cortometraggio 'Rock Bottom' e soprattutto che è l'autrice dei copioni dei film 'XOXO' e 'Girl Power - La rivoluzione comincia a scuola', e della serie TV 'Miss 2059'.