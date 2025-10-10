Krasznahorkai, maestro apocalittico. L’ultimo Nobel danza il Satantango

La speranza, secondo il premio Nobel per la Letteratura 2025, l’ungherese László Krasznahorkai, è frutto di menzogna, l’ordine sociale è fragile, l’esistenza è melanconica. Un "terrore apocalittico". Infatti Susan Sontag lo aveva chiamato il "maestro dell’Apocalisse". Gli accademici di Svezia, invece, hanno definito la sua opera "avvincente e visionaria" attraverso la quale l’autore, dice la motivazione, "riafferma il potere dell’arte". E di una bellezza da contemplare in se stessi perché non c’è nulla che possa redimere l’intera umanità. "Mi ispira l’amarezza – ha dichiarato dopo avere saputo a casa di un amico malato del premio –, ma mi rattrista pensare alla situazione attuale del mondo".

Krasznahorkai – nato 71 anni fa a Gyula, nella "puszta", la prateria "dove una volta c’era povertà e ora c’è miseria economica e culturale", secondo ungherese dopo Imre Kertész nel 2002 a vincere il premio – è noto in Italia soprattutto per Satantango, il suo primo romanzo (1985) che lui stesso ha sceneggiato per l’amico regista Béla Tarr ed è diventato un film fluviale come lo è sulla carta, fatto di frasi lunghe quasi senza punteggiatura che possono durare un capitolo intero "perché quando scrivi è come se tu parlassi: se fai una dichiarazione d’amore non puoi fermarti, parli fin quando non hai detto tutto ciò che devi dire. Sono le frasi brevi a essere inventate, artificiali". Un libro sull’attesa di un qualcosa che dovrà avvenire per salvare il miraggio di una cooperativa agricola nella quale potere e divisioni sembra non possano avere soluzioni. La scrittura in Krasznahorkai è epica e moderna, un apostolo dell’avanguardia dove i personaggi, scrive il critico del New Yorker James Wood, sono più importanti della trama per costruire un mondo immaginario "sull’orlo di una rivelazione che non arriva mai del tutto". Una prosa, nei romanzi come nei volumi di racconti, paragonabile a quella di Thomas Bernhard o di Frank Kafka, di Herman Melville o di W. G. Sebald, il suo primo estimatore; ma anche di Thomas Pynchon, che guarda caso gli avrebbe conteso il Nobel fino alla fine. Krasznahorkai ha dichiarato di lui: "Per me è il più grande scrittore vivente; siamo molto amici, lo amo e rispetto molto".

Un altro punto di riferimento è la musica, partendo da Johann Sebastian Bach. "Le parole e l’espressione musicale – ha dichiarato – per me provengono dalla stessa fonte. Nei miei romanzi, quindi, la melodia, il ritmo, e soprattutto la velocità la fanno da padroni. Sono loro a decidere tutto".

L’autore ungherese ha viaggiato molto fuori dal suo paese, che ha salutato con grande commozione l’assegnazione del Nobel nonostante la posizione assunta da Krasznahorkai anti Orban sulla non condanna all’attacco russo in Ucraina: "Ci siamo allontanati dall’Occidente a causa del suo governo nazionalista". Ha vissuto non solo a Berlino, ma in Oriente, dedicando a quella cultura una serie di racconti. E ama l’Italia – ha una casa a Trieste, "vera città internazionale" – dove sono stati pubblicati da Bompiani Satantango, Melancolia della resistenza, Guerra e guerra, Il ritorno del barone Wenckheim, Herscht 07769, Seiobo è discesa quaggiù, Avanti va il mondo mentre è in uscita nel 2026 Panino non c’è più. A inizio 2025 è stato ospite del festival “Testo“ a Firenze; adora Cesare Pavese e Mario Merz, l’artista a cui ha dedicato Seiobo, e ha studiato intensamente il latino e il Rinascimento. Nel 2015 la sua forza creativa ebbe il riconoscimento internazionale con l’assegnazione del Man Booker International Prize; in Italia è stato finalista del Von Rezzori e dello Strega europeo. La sua vena si è rivolta anche verso la sceneggiatura scrivendo cinque film tutti diretti dall’amico Béla Tarr.

Alla domanda di come si sia sentito alla notizia del premio, Krasznahorkai ha dichiarato che "questa è più di una catastrofe: è felicità e orgoglio far parte di una stirpe che annovera così tanti grandi scrittori e poeti e mi dà la possibilità di usare con orgoglio la mia piccola lingua madre, l’ungherese. Auguro a tutti di ritrovare la capacità di usare la propria fantasia, perché senza fantasia la vita è completamente diversa".

Per sollecitare questa fantasia Krasznahorkai usa i suoi percorsi letterari trascendenti attraverso un pensiero in marcia verso l’imprevisto del labirinto come in Avanti va il mondo, raccolta di racconti sull’estraniazione e la parte oscura dell’uomo: "Ci troviamo nel bel mezzo di una cinica resa dei conti con noi stessi in quanto figli non particolarmente illustri di un’epoca non particolarmente illustre… che sarà compiuta solo quando tutti avranno definitivamente raggiunto il loro temporaneo, ma triste e chiaro obiettivo: dimenticare". La dimenticanza di un mondo che non sente suo: "Del mondo non abbiamo mai saputo nulla, il “mondo“ è sempre stato virtuale. E lo sarà sempre. Non sapremo mai nulla di più del “mondo“ se non il niente. Perché il mondo non esiste". Il Nobel sì.