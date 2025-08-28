KPop Demon Hunters: dal film d’animazione al fenomeno globale su Netflix e TikTok

Roma, 28 agosto 2025 – Il film animato KPop Demon Hunters ha stabilito un nuovo record su Netflix con 236 milioni di visualizzazioni, superando ogni aspettativa. Accanto al successo in streaming, la colonna sonora spopola ovunque, mentre TikTok amplifica il fenomeno con coreografie e meme. Sony e Netflix sono già in trattative per un sequel, mentre la nascita di un franchise è alle porte.

Un record senza precedenti su Netflix

Dal 20 giugno, KPop Demon Hunters è diventato il film più visto nella storia di Netflix, con oltre 236 milioni di streaming, superando anche l’action‑comedy di successo Red Notice. Parallelamente, una versione ‘sing‑along’ con testi in sovrimpressione ha ottenuto incassi da 18–20 milioni di dollari in Nord America, mostrandosi uno dei lungometraggi animati più visti sulle piattaforme digitali. Il successo del film è strettamente legato alla sua colonna sonora, composta da brani k-pop che hanno conquistato un pubblico vastissimo fino a entrare nella classifica globale dei più ascoltati su Spotify. Dietro le canzoni ci sono produttori di grande esperienza, alcuni dei quali hanno già collaborato con i BTS, il gruppo k-pop sudcoreano più famoso al mondo.

Colonna sonora nella hit parade mondiale

La colonna sonora del film ha conquistato il mercato internazionale con un impatto sorprendente: quattro brani sono entrati contemporaneamente nella Top 10 della Billboard Hot 100, un traguardo che nessun film d’animazione aveva mai raggiunto. Il singolo principale, Golden, è schizzato in vetta al Billboard Global 200, diventando uno degli inni pop più ascoltati dell’anno. Questo successo discografico ha trovato terreno fertile su TikTok, dove milioni di fan hanno rilanciato coreografie, remix e challenge ispirati ai personaggi e alle scene del film. Una sinergia che dimostra come cinema, musica e social possano fondersi in un fenomeno trasversale, capace di influenzare sia l’industria culturale che le tendenze quotidiane della Generazione Z.

Verso la nascita di un solido Franchise

Il successo planetario ha aperto inevitabilmente la strada a nuovi progetti. Netflix e Sony hanno già avviato le trattative per un sequel animato, mentre i registi hanno dichiarato di voler approfondire la storia dei personaggi e ampliare l’universo narrativo. Non si parla solo di un secondo film, ma di un vero e proprio franchise strutturato, che potrebbe includere una trilogia, una serie tv, cortometraggi spin-off e persino un musical teatrale, sulla scia del modello vincente di Frozen. La strategia punta a trasformare KPop Demon Hunters in un brand capace di vivere su piattaforme e linguaggi diversi, intercettando fan di ogni età e cultura. Se il film ha già dimostrato di essere un ponte tra cinema, musica e social media, il futuro potrebbe consacrarlo come una delle saghe più influenti del decennio.