Kourtney Kardashian e Travis Barker, la felicità di una famiglia allargata

È un nome che difficilmente ha eguali, quello di Rocky Thirteen. Il bebè è nato da poco ed è figlio della coppia formata da Kourtney Kardashian e Travis Barker. Stando a quanto si dice, la scelta del nome è legata alla pellicola cult con protagonista Sylvester Stallone, ma anche al chitarrista Rocky George del gruppo noto come Suicidal Tendencies. Il numero in questione, poi, il tredici, sembra sia una sorta di portafortuna per il neo papà Barker.

Complicazioni

A settembre 2023 la modella e imprenditrice e il suo consorte, il batterista dei Blink 182, hanno fatto sapere che hanno vissuto un momento difficile. La Kardashian, infatti, ha avuto delle complicazioni, a poche settimane dal parto, ed è stata operata d’urgenza. Attraverso un post su Instagram, la coppia ha voluto rassicurare i loro follower riguardo allo stato di salute sia della mamma che del nascituro e ha espresso la sua gratitudine ai medici e a Dio. Kourtney aveva annunciato di essere in dolce attesa in estate, quando, durante un concerto del marito e della sua band, ha mostrato un cartello svelando la lieta novella. Il nome particolare deciso per il bebè, invece, è stato rivelato in occasione di un party premaman faraonico ispirato alle storie e ai personaggi della Disney.

Famiglia allargata

Kourtney Kardashian, membro di una delle famiglie più celebri nel mondo dello spettacolo, è già madre di tre figli avuti dal suo precedente partner, Scott Michael Disick, noto personaggio dello star system a stelle e strisce. Si tratta di Mason Dash, 13 anni, Penelope Scotland, 11 e Reign Aston, 8. Le tre precedenti gravidanze, prima di Rocky Thirteen, erano state tranquille. Ecco perché la modella ed ereditiera, appartenente alla famosa dinastia dei Kardashian-Jenner, si era comprensibilmente spaventata quando sono sorti problemi quasi alla fine dell’ultima esperienza. Pare che la Kardashian e Barner abbiano cominciato a frequentarsi nel 2021, sposandosi l’anno successivo. Per le nozze, la coppia ha detto tre sì, due volte negli Stati Uniti, in California, e poi a Portofino, in Italia, con una cerimonia sfarzosa all’insegna del lusso sfrenato. Anche il membro dei Blink 182 ha già dei figli avuti dalla precedente compagna, l’attrice e modella Shanna Moakler. Sono due, Landon, 20, e Alabama, quasi 18.