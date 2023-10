Kontatto chic e glam incanta. Venezia

"Si questo evento a Venezia mi è piaciuto moltissimo. E mi ha fatto capire ancora di più che questo tipo di presentazioni sono l’ideale per promuovere Kontatto e per lanciare il nostro stile sempre più in alto!". Federico Ballandi, fondatore, presidente e direttore creativo di Kontatto, il brand di moda moderno e versatile con sede al Centergross di Bologna, racconta così la sfilata del 28 settembre scorso a Venezia intitolata ’L’Arte dello Stile’, che si è svolta alla Scuola Grande della Misericordia, in una città unica e iconica come Venezia, scelta spesso dai grandi marchi dello stile come location privilegiata anche per la sua storia importante con il Festival del Cinema.

Kontatto ha sorpreso il suo pubblico con una sfilata al profumo di glamour ed esclusività. Proprio come l’arte, lo stile raggiunge l’anima e il cuore delle persone: le rende più belle, più forti, in una parola: uniche. Proprio come succede con la nuova collezione autunno-inverno 202324 del brand bolognese che promuove un autentico Made in Italy specie intorno alla sua sede e nella zona di Carpi per la maglieria che resta la pietra miliare del brand fondato da Federico Ballandi. Insomma un inno al Made In Italy moderno, in una cornice splendida, che crea magia, sogno e futuro.

Situata nel sestriere di Cannaregio alla fine dell’omonima fondamenta, la Scuola Grande della Misericordia domina il lato nord di Venezia, voluta dal Doge Gritti. La Confraternita di Battuti è stata attiva dal 1308 al 1806. Oggi è un grande spazio polifunzionale, ad altissimo tasso di cultura, che può accogliere fino a mille persone, giustissima per un defilè.

Su note eleganti, tra musica classica e mood contemporaneo, lo show si è sviluppato, in un crescendo sempre più intenso di colori neutri, che sono andati dalle gradazioni del burro a quelle del cammello. I capi impreziositi da tocchi di lurex e ricami su eco-montoni. Un’immagine più casual è arrivata dal layering dei diversi tessuti e delle trame che, rafforzati dalle nuance azzurro e oro degli accessori, hanno reso chic e senza tempo molti dei capi in passerella.

Grazie allo jacquard animalier, audace ma raffinato, il defilè a Venezia ha iniziato a svelare il gioco di contrasti tra il bianco e il nero, che dona alla donna Kontatto un’allure di eleganza, forza e sensualità. In questo contesto si è affermato anche un nuovo colore come il grigio, must dell’inverno 2023-2024. Per la sera che ha concluso l’evento di Venezia di Kontatto, ecco una serie di abiti molto luccicante e sensuale: spacchi, jumpsuit e twinset, declinati in tessuti glossy e rasi, impreziositi da paillettes, con anche tanto oro e nero.

Eva Desiderio