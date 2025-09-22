Konami sonda i fan: verso il remake di Metal Gear Solid?

Era il 1998 quando sulla prima PlayStation usciva un titolo destinato a fare epoca: ‘Metal Gear Solid’. La saga de videogioco sviluppato da Konami presto potrebbe arricchirsi di un remake. Il successo del rifacimento di Metal Gear Solid 3: Snake Eater (disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, e PC) ha riacceso i riflettori su una delle saghe più amate dai videogiocatori. Dopo l’accoglienza positiva riservata al progetto, l’azienda giapponese sta ora valutando quale capitolo della serie potrebbe essere il prossimo ad avere un destino simile.

Scopriamo di più. Iniziamo col dire che, negli ultimi anni i remake sono diventati un fenomeno centrale anche nel mondo dei videogiochi: grazie ai progressi grafici e narrativi, molti classici degli anni Novanta e Duemila trovano nuova vita e raggiungono un pubblico che non li aveva mai provati. E se titoli come ‘Resident Evil’ e ‘Silent Hill’ hanno dimostrato la validità dell’operazione commerciale, lo stesso percorso sembra destinato a proseguire con la saga ideata da Hideo Kojima.

Il sondaggio di Konami tra i fan

In vista del Tokyo Game Show, l’azienda giapponese ha lanciato un sondaggio ufficiale per chiedere direttamente ai fan quale gioco vorrebbero rivedere. Tra le opzioni figurano i primi capitoli della serie, Metal Gear e Metal Gear 2: Solid Snake, oltre ai grandi classici per PlayStation come Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. Presente anche Peace Walker, titolo nato per PSP, mentre non compaiono spin-off come Metal Gear Survive. Curiosamente, gli utenti hanno la possibilità di segnalare anche Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, uscito nel 2015. Tuttavia, essendo ancora tecnicamente attuale e disponibile su piattaforme moderne, appare improbabile che Konami scelga di investire su un remake a così breve distanza.

Verso un remake o un sesto capitolo della saga?

Il sondaggio non riguarda soltanto i futuri rifacimenti, ma anche i contenuti che i fan vorrebbero vedere nei prossimi eventi dedicati al franchise: aggiornamenti sulla Master Collection Vol. 2 e possibili sviluppi inediti legati all’universo di Snake. Gli appassionati si dividono: da un lato c’è chi sogna un ritorno del primo Metal Gear Solid, titolo che ha definito un’epoca ma che oggi soffre i limiti tecnici dell’era PlayStation; dall’altro, molti spingono per il quarto capitolo, rimasto confinato a PlayStation 3 e dunque di difficile reperibilità per le nuove generazioni di giocatori. Il punto è capire se Konami si limiterà a cavalcare l’onda dei remake con una sorta di operazione nostalgia o se troverà il coraggio di sviluppare un nuovo episodio inedito. Tanto per intenderci, un eventuale Metal Gear Solid 6 è visto da molti come ‘quasi inevitabile’, ma la casa giapponese procede con cautela, consapevole delle aspettative altissime che circondano la saga.

Metal Gear Solid dalle origini ad oggi

Nata nel 1987 con Metal Gear e consacrata nel 1998 su PlayStation, la serie unisce azione stealth e narrazione cinematografica. Protagonista assoluto è il soldato Solid Snake e la sua lotta contro armi nucleari bipedi chiamate Metal Gear. La storia, complessa e ricca di colpi di scena, affronta temi come guerra, genetica, potere e identità. Capitoli iconici come MGS3: Snake Eater e MGS4: Guns of the Patriots hanno ridefinito lo storytelling videoludico, mentre MGS V ha introdotto un’inedita libertà tattica in mondo aperto. Tra intrighi politici, riflessioni morali e personaggi indimenticabili, la saga ha lasciato un’impronta unica, dimostrando che i videogiochi possono essere anche opere a modo loro profonde e persino educative. Una cosa è sicura: le avventure per Snake non sono ancora finite.